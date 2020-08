¿Ardido? Maluma responde ante polémica con Neymar y Natalia Barulich

Durante los últimos días Maluma ha causado polémica por su supuesto conflicto con el futbolista Neymar, quien actualmente mantiene una relación con la modelo Natalia Barulich, exnovia del cantante colombiano. Tras diversas especulaciones y revuelo en redes sociales, por fin Maluma habló al respecto y reveló si realmente existe alguna rivalidad entre él y el delantero brasileño.

La controversia entre Maluma, Neymar y Natalia Barulich comenzó cuando se difundió en redes sociales un video de Neymar y sus compañeros del equipo PSG cantando el tema Hawái, el cual es el reciente sencillo Maluma, que se dice, está dedicado a Natalia. Por lo que miles de usuarios de redes interpretaron la acción del futbolista como una burla hacia Maluma.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que… ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

Otro de los aspectos que aumentó la polémica fue que tras la publicación del video, Maluma cerró su cuenta de Instagram, lo cual preocupó a sus seguidores.

Por esta razón, Maluma decidió aclarar la situación por medio de una transmisión en vivo en redes sociales y afirmó que no sabe si ellos están juntos.

"Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios o lo que sea me parece muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, entonces yo no tengo ningún pedo con él o bueno bueno por lo menos que yo sepa no tengo ningún pedo", mencionó Maluma.

Pero eso no fue todo, pues el intérprete de Felices los 4 sorprendió al agradecerle al equipo de París Saint-Germain por cantar su canción.

"Me siente muy agradecido con él (Neymar) y con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabro… después del partido ¿me entiendes? Yo tengo que agradecerles a los muchachos, a Di María que es mi parcero, que a Angelito yo lo quiero mucho y hemos compartido en varias ocasiones", enfatizó Maluma.

