'La mascarilla me crea problemas': Miguel Bosé sigue su lucha contra uso de cubrebocas

Miguel Bosé sigue causando polémica por sus declaraciones sobre el uso del cubrebocas. En esta ocasión, el cantante de 64 años de edad publicó un video en el que revela que apoya movimientos que cuestionan el uso y la eficacia del cubrebocas para reducir los contagios de coronavirus. Además destacó que a él la mascarilla le crea problemas debido a que padece asma y enfatizó que la población sana no debería usar cubrebocas.

El intérprete de Morena mía dio a conocer un video en su cuenta de Instagram, donde menciona que las únicas personas que deben usar cubrebocas son los enfermos, el equipo médico y los ancianos para prevenir. Asimismo afirmó que en ocasiones sí usa la mascarilla.

"A veces sí cuando veo que voy a entrar a lugares que a lo mejor a la gente le puede molestar pero para que lo sepan yo tengo exención, es decir, un documento médico que me permite no llevarla porque como bien oís tengo asma, entonces la mascarilla me crea problemas respiratorios", afirmó

Miguel Bosé también enfatizó que la población sana no tiene que usar cubrebocas.

"La población sana no tiene por qué llevar mascarilla, tendría que estar en la calle, tendría que estar trabajando, produciendo, ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal. Estamos hablando de salud y salud es respirar, hay que respirar por favor ¿Dónde estaba la histeria el año pasado, hace dos años, hace tres años cuando hubo tanto contagio de gripe más masivo y donde hubo mucho más muertos ¿Se paró la economía? ¿Se les impidió salir a vivir, a respirar, a trabajar, que es dignidad, a ganar dinero? ¿dónde está todo esto? Entonces a la mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas digo no", aseguró.

En un video previo, Miguel Bosé afirmó que el coronavirus sí existe y negó que en algún momento él haya negado la existencia del virus.

"Han dicho que yo he dicho que el bicho no existía, el bicho existe y el bicho ha matado a mucha gente en marzo-abril mató a mucha gente", indicó.

