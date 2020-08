Mira a qué hora se estrena la quinta temporada de Lucifer en México y otros países

El tan anhelado día llegó. A partir de este 21 de agosto está disponible la quinta temporada de Lucifer en Netflix, razón por la que muchos de los fans de este particular personaje se pregunte a qué hora estarán disponibles los primeros 8 capítulos de esta entrega de 16 que aún no se han podido culminar debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esto no es impedimento para que los suscriptores de esta plataforma streaming disfruten durante este fin de semana de esta tan particular trama.

Por eso, aquí te decimos a partir de qué hora estará disponible esta producción en México y otros países.

¿A qué hora se estrena la quinta temporada de Lucifer en México y otros países?

Tom Ellis tiene motivos de sobra para celebrar, pues en esta nueva entrega su fanaticada podrá verlo personificar a un diabólico personaje más humano, un tanto más fastidiado del infierno y que desea darle un giro a su vida. A través de esta quinta temporada además, podrá mostrar su versatilidad ante el nuevo drama que tendrá que enfrentar y con el que espera recibir buenas críticas. Pero para que eso suceda, primero debes saber a partir de qué hora estará disponible esta historia en Netflix:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador a partir de las 2:00 am.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico a partir de las 3:00 am.

Argentina, Brasil y Uruguay desde las 4:00 am.

Otro plus que tiene este novedoso y tan esperado estreno es que contiene un episodio especial e inédito a blanco y negro en el que se conocerán los inicios u orígenes de Lucifer así como de otros personajes que tienen un por qué en esta trama que a partir de hoy hará suspirar a las fans de este seductor personaje.

