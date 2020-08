Sebastián Yatra sale de su zona de confort con '¿A dónde van?'

Sebastián Yatra estrenó ¿A dónde van? junto a Álvaro Díaz, una canción con la que el intérprete sorprende al salir de su zona de confort, pero sin dejar su estilo. Yatra conversó con Publimetro sobre este tema. ¿A dónde van? será una gran sorpresa para tus seguidores.

¿Cómo llegaste a este concepto?

— Es algo que no se esperarían que yo fuera hacer en este momento, ni yo me lo esperaba, y que además me quedará bien. Me salí de mi zona de confort al 100 por ciento y logré imprimir mi sello en esta canción que es muy original, tiene mucha alma, sentimiento, y aunque también tiene nostalgia y despecho, cuenta con rumba, gracia y malicia, con todas las ganas de pasarla bien.

Es un tema que toca muchas fibras. ¿Eso también lo encontraremos en el videoclip?

— El video sale el 26 de agosto. Se encontrarán con algo muy diferente a lo que he hecho, todo está muy pensado, me metí en cada toma con el director Joaquín Cambre, así como en la edición. Es un video donde no hay nada improvisado. La energía del video es tan brutal como la canción.

Te vimos en redes sociales bailando con tu guardaespaldas ¿A dónde van?, ¿qué tan importantes son las redes sociales para el éxito de una canción?

— Hoy en día es muy importante para que las canciones se viralicen y lleguen a una audiencia masiva. Ahora no sólo puedes quedarte sentado a que la escuchen en su playlist favorita y ya. La gente tiene que interactuar con la canción en redes sociales, que la compartan, que suban sus covers, sus videos en Tik Tok. Uno como artista debe involucrase con sus fans y hacer cosas juntos para que las canciones lleguen a más gente. Hay que pensar, ‘¿cuántos temas salen a diario y cuáles son las posibilidades reales de que la gente te escuche?’.

Con esta rapidez con la que se vive la música, ¿te da tiempo de disfrutar cada éxito?

— Con cada una de mis canciones he vivido cosas bien bonitas y he tenido la oportunidad de sentirlas más que nunca en los shows, las gozo cuando escucho a la gente cantar o bailar mis canciones. Uno disfruta del trabajo cuando el público lo disfruta.

¿Así como eres de arriesgado en la música lo eres en tu vida?

— A la vida le tienes que perder el miedo, y vivir se trata de eso, de hacer cosas nuevas y salir del confort. Tomar decisiones a veces no es fácil, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero si las tomas queriendo eso, no vas a poder tomar ninguna decisión.

Eres un joven con millones de seguidores de todas las edades, ¿sientes alguna responsabilidad con esto?

— La responsabilidad es total, aunque yo no pretendo darme de santo, creo que tengo varias facetas divertidas e interesantes. Les muestro como soy, uno se puede divertir en la vida, sin faltarle el respeto a nadie y para mí eso es es lo más importante, y tratar a todas las personas con amor. Me gusta ser sincero con cada cosa que hago y dejar un mensaje bonito.

Más de Yatra

Danna Paola. Yatra lanzó hace un mes el tema No bailes sola junto a la intérprete mexicana, el cual cuenta con más de 22 millones de reproducciones en YouTube. En los Premios juventud, que se llevaron a cabo el 13 de agosto, ambos cantaron juntos este tema, ese momento tuvo el rating más alto de la premiación, y también de la televisión en Estados Unidos.

Kimberly Loaiza. Hace unos días Sebastián publicó una foto con la youtuber mexicana, la cual causó gran revuelo. “Nos conocimos apenas y tuvimos una súper buena energía. Me la llevé bien con ella y su marido, son personas súper buenas y especiales. Grabamos un par de videos que lanzaremos cuando salga ¿A dónde van?, ella también se lanzó como cantante, tal vez hagamos algo juntos en un futuro”, explicó el colombiano.

Efectos secundarios. Sebastián espera que ¿A dónde van? cause algunos efectos, “siempre le encuentro algo divertido o chistoso o todo, quiero que la gente haga sus videos bailando al escuchar la canción, como si no importara nada, como si nadie los viera”, confesó.

