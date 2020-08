VIDEO: Maluma se burla de Belinda y Christian Nodal por esta razón

Maluma sigue causando polémica pero en esta ocasión no se trató de su supuesto conflicto con Neymar y Natalia Barulich. Ahora el cantante colombiano sorprendió al hablar de la relación de Belinda y Christian Nodal y hasta causó controversia por "burlarse" de la pareja.

Durante una transmisión en vivo por redes sociales, el colombiano fue cuestionado por el tema que grabó con Christian Nodal, ya que todavía no se publica.

Por lo que Maluma respondió que fue la propia Belinda, quien no dejó a Christian Nodal lanzar dicha canción. Lo anterior ha causado polémica en redes sociales, donde se ha difundido el momento en el que Maluma hace estas declaraciones.

"Me dan ganas de llamarlo y todo '¿perro que por qué? Yo creo que Belinda no lo dejó", mencionó Maluma, quien después afirmó que solo se trataba de una broma. Tras varias risas, Maluma confesó que no sabe por qué no han realzado el tema. "La verdad, no sé, rogué, rogué mucho", indicó.

Maluma (@maluma) habla sobre el dueto Christian Nodal (@elnodal) y también sobre Belinda (@belindapop) en su live de Instagram. Todo con humor y respeto. pic.twitter.com/UjFhPABtEu — Fans de Belinda (@Belinda_Pop_) August 21, 2020

Cabe destacar que el romance entre Christian Nodal y Belinda ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues la pareja se ha dejado ver feliz y enamorada en televisión. Y aunque se dice que su relación podría ser una estrategia publicitaria, los dos cantantes han presumido su amor en redes sociales.

