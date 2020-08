Shakira deslumbra con un mini vestido de encaje con bordado flora, medias de malla y botas

"Lo que no tiene nombre, lo logró tu mirada", interpreta Shakira en una de sus canciones tropicales más populares, titulada 'Addicted to you'. Y, ciertamente, Shakira es capaz de conquistar lo impensable tan solo con su mirada profunda y sus coreografías únicas complementadas con danza árabe.

A sus 43 años, ha logrado lo que muchos quisieran a tan corta edad: una carrera musical mundialmente reconocida, valorada y exitosa, una familia amorosa con una pareja que la adora y dos hijos talentosos y traviesos.

Shakira cautiva con un mini vestido de encaje y medias de malla

Y precisamente, aunque han sido muchos los rumores sobre problemas en su relación con el futbolista español Gerard Piqué, lo cierto es que cuando están en público dan muestra de lo mucho que se adoran.

Así lo pudieron notar los fans al rescatar esta imagen de la pareja y publicarla en el perfil @shakira_killa en Instagram, donde salen cariñosos en medio de un beso, que consolida así su relación de hace más de 6 años.

En la imagen, además, la intérprete de Ojos así luce espectacular usando un mini vestido de encaje dorado con negro y bordado con transparencias, que complementó con medias de malla y botas negras, creando un look coqueto y sensual.

Recientemente, la artista colombiana compartió en Twitter un extracto de una entrevista que concedió al programa 60 Minutes de CBS, en el que recordó el momento de su infancia en el que su profesor de música le negó la oportunidad de entrar al coro del colegio donde estudiaba.

"No le gustaba mi manera de cantar. Él creía que era demasiado… Mucha gente aún piensa que es un poco demasiado", dijo entre risas.

Shak’s interview with @60Minutes – first shown at the beginning of this year – will be broadcast again on @CBS in the US tomorrow (Aug 16) at 7/6c.

ShakHQ pic.twitter.com/0OPfG6N0KM — Shakira (@shakira) August 15, 2020

"Mis compañeros de clase me decían que sonaba como una cabra (…) porque mi vibrato era muy pronunciado y es un vibrato 'muy rápido' (…) recuerdo llegar a mi casa decepcionada y muy triste porque mis compañeros de clase, mis amigas, pensaban que yo no era buena cantante", confesó sobre aquella época.

Y entonces, afirmó que su papá fue su mayor apoyo para continuar luchando por su sueño de ser cantante: "Recuerdo que mi padre me decía, Shakira no dejes que nadie te diga que tu vibrato no tiene ningún valor, es la cosa más importante en un cantante (…) si no lo tiene, su voz no es buena".

