Ana Bertha Espín confiesa que se unió al elenco de ‘Vecinos’ a "regañadientes"

Durante más de 30 años de carrera artística a sus espaldas, Ana Bertha Espín se ha destacado en el cine, la televisión y el teatro con participaciones destacadas en numerosas producciones pero uno de los personajes más significativos en su notable trayectoria sin duda es el de ‘Lorena Ruiz de Ríos’ en el programa de comedia Vecinos.

La mitad de su recorrido en la actuación, la actriz de inolvidables melodramas como Amor real ha encarnado con gusto a ‘doña Lorena’ en la exitosa serie cómica de Televisa; sin embargo, al principio Espín no estaba tan contenta con la idea de adicionar para el programa y cuando se ganó el papel, se sumó al proyecto a “regañadientes”.

‘No quería hacer comedia’: Ana Bertha Espín recuerda sus inicios en Vecinos

En una reciente entrevista a la producción de Vecinos para celebrar sus 15 años al aire, Ana Bertha Espín confesó que no quería hacer comedia cuando hizo el casting para el programa que ahora considera como un “premio” en su carrera.

“Me llamaron para hacer el casting. Yo no quería hacer programas de comedia porque ya estaba metida en el drama y dije: ‘ay, no, no. Yo no puedo, yo no soy de eso, no es mi rama, pues ahí voy y me quedo”, reveló en un video publicado en la cuenta en Instagram del show.

En ese momento, la ahora intérprete de ahora 61 años no esperaba ganarse el papel de ‘Lorena Rivers’ y estaba lista para tomarse un año sabático cuando la llamaron para decirle que se había quedado con el rol.

“Me dicen: ‘¿Qué crees? Que te vas a quedar’ Es más, me iba a tomar mi año sabático y yo ahí vine a regañadientes al programa de Vecinos. ¿Pueden creerlo?”, contó con una sonrisa.

Durante la conversación, la mamá de ‘Benito’ además compartió que las anécdotas “más bonitas” que guarda con el elenco en el set de filmación son esos momentos cuando todos estallan en carcajadas en el foro y no pueden grabar las escenas con las que el público también ríe frente a la pantalla.

“Nos entran ataques de risa y nuestro productor nos dice: ‘sálganse a reír’ y nos salimos a reír media hora y (luego) no, ya, ya serios todos y nos volvemos a reír. O sea, tiene un ambiente tan bonito”, describió.

De igual forma, destapó que encarnar por tantos años este personaje en la producción de Elías Solorio le ha dejado el “amor por la familia”.

“A pesar de que el marido no trabaja, de que no los mantiene, de los problemas económicos, persiste el amor. Ella ama a su marido… El amor, el amor me ha dejado el personaje de ‘Lorena”, sentenció.

Por último, manifestó lo agradecida que está con la vida de haberle dado la oportunidad de formar parte de los compañeros de edificio más famosos de México en un programa que, además de exitoso, toca a todas las generaciones.

“Vecinos significa un premio en mi carrera. Yo vengo aquí a pasármela muy bien, a divertirme. No hay envidias, no hay protagonismo, entonces eso se agradece”, admitió.

“Agradezco mucho a la vida haberme dado este programa, es increíble, no me pasa a mí, nos pasa a todos, pareciera que nada más hubiéramos hecho Vecinos en esta vida, entonces llegamos a todas las generaciones”, concluyó.

Vecinos se transmite su nueva temporada todos los domingos a las 7:30 de la noche por Las Estrellas.

