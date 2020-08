BTS celebra un nuevo récord con Dynamite

"¡Gracias ARMY por todo el apoyo en el nuevo sencillo Dynamite ¡Fue un fin de semana récord", comentó BTS este domingo ante el nuevo récord que impuso con el video de su canción que alcanzó las casi 200 millones de reproducciones este fin de semana.

El video del primer sencillo -totalmente- en inglés se estrenó, sin que antes la boyband surcoreana explicara lo que significa este tema en su carrera, luego de siete años de historia en la música, en el que ha dado fuerza al K-Pop.

Con una referencia a la música disco y al sonido retro, en el que inluso duranet el video muestran influencias como Michael Jackson en el baile y voces, así como imágenes de otros íconos de la música como David Bowie, Elvis presley y Beatles; es decir, de los sesenta, setenta y ochenta.

"Lanzamos el sencillo por primera vez como parte del nuevo disco", adelantó Suga. Además, RM,que durante una parte del nuevo material audiovisual recalcó que se le vienen a la mente los Teletubbies.

Dynamite de BTS es ahora oficialmente el video musical con el mayor número de visitas en sus primeras 24 horas.

Este 23 de agosto, YouTube reveló que el video obtuvo 101,1 millones de vistas en 24 horas desde su lanzamiento, rompiendo el récord general establecido por How you like that de BLACKPINK con 86,3 millones de vistas.

BTS supera sus propias marcas

RM, Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook, Jimin y J-Hope realizaron una conferencia de prensa en línea en Corea del Sur para responder preguntas de los medios de comunicación de todo el mundo para marcar el lanzamiento de su nueva canción Dynamite.

"Dynamite es un disco pop con una vibra alegre muy divertida y envía un mensaje de felicidad y confianza. Es muy brillante y alegre, así que estoy seguro de que mucha gente puede bailarlo. Es una canción muy divertida", compartió Suga.

Mientras que Jin añadió, la letra también es muy alegre y divertida y encaja con la melodía, espero que la gente pueda ganar energía al escuchar esta canción".

La agrupación se ha tenido que adaptar a un nuevo ritmo de trabaja, sobre todo a utilizar las redes sociales para mantenerse en contactos con su legión ARMY en todo el mundo.

"Habíamos estado trabajando en nuestro álbum y con el objetivo de lanzarlo en la segunda mitad de este año, y cuando estás preparando el álbum, grabas muchas canciones. Nos encontramos con esta canción Dynamite. Tan pronto como lo escuchamos, pensamos que era realmente divertido y emocionante, y era una canción que realmente queríamos probar. Simplemente nos hizo sentir bien cuando lo escuchamos, podíamos simplemente bailar. Realmente queríamos compartir este sentimiento con los fans lo antes posible y compartir esta energía. Quiero compartir esta canción con tanta gente como sea posible", dijo RM.

El tema busca acompañar a todos los que son seguidores y no de BTS, que ante la pandemia pasan por momentos difíciles.

"Todos en el mundo están pasando por momentos difíciles en este momento, nadie se esperaba esto y nosotros mismos no pudimos hacer muchas de las cosas que habíamos planeado. Realmente queríamos estar en el escenario, queríamos conocer a los fans. Como artistas, nos sentíamos vacíos e indefensos y necesitábamos un gran avance para superar este vacío, y encontramos esta oportunidad de probar algo nuevo. Dynamite es una canción que puede levantar el ánimo a cualquiera", adelantó Jimin.

BTS se mantiene a la espera de lo que sucede para la reactivación de los conciertos en vivo.

"Tenemos una situación que nadie predijo. Teníamos muchos planes, muchos de los cuales no sucedieron. Amamos la música más que nadie, somos tan apasionados por el canto y el baile como cualquier otra persona, pero era más importante para nosotros entender que necesitamos personas que nos amen, personas que amen nuestra música", agregó V.

Por ahora, la gira sigue a la espera de una reprogramación,

"Hicimos un concierto en línea para compensar un poco esos sentimientos. Nos dimos cuenta de que realmente pertenecemos al escenario y cantando y bailando es cuando BTS realmente puede ser BTS", finalizó Suga.

Viene el cumpleaños de Jungkook

Jungkook cumplirá 23 años, el próximo 1 de septiembre y todos los clubes de fans del mundo se están organizando para celebrar al "Golden Maknae".

En México, ya se están organizando algunas reuniones de ARMY para festejar al más pequeño de BTS.

