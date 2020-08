Conoce más sobre la trayectoria de Fátima Molina, la actriz que protagonizará "Te acuerdas de mí"

Tras varios meses de expectativa, hace unos días finalmente se reveló que Fátima Molina era la escogida para protagonizar al lado de Gabriel Soto Te acuerdas de mí, la próxima telenovela estelar de Televisa grabada en plena pandemia.

La noticia se dio luego de que en meses pasados se informara que al menos siete actrices famosas, entre las que destacaban Marlene Favela, Eva Cedeño y Paulina Dávila, estaban en la contienda por el codiciado protagónico femenino.

La decisión de la producción de Carmen Armendáriz tomó por sorpresa a algunos porque su rostro no es tan conocido como el de las contendientes que venció; no obstante, esta actriz de 34 años tiene varios años abriéndose brecha en el mundo de la actuación con un talento y belleza indiscutibles. A continuación te presentamos más sobre su trayectoria.

El recorrido artístico de Fátima Molina, la protagonista de Te acuerdas de mí

Fátima Ileana Molina Vargas llegó al mundo en Ensenada, Baja California el 9 de marzo de de 1986, pero en su infancia se mudó junto a su familia a Guadalajara, Jalisco, estado donde no solo vivió su juventud, también dio sus primeros pasos en el mundo artístico.

Durante su adultez, decidida a perseguir su pasión y luchar por sus sueños, Molina cursó la carrera de Artes Escénicas en el Instituto Escena 3 para formarse como artista, reseñó Las Estrellas.

Enamorada de la interpretación, arrancó su carrera trabajando en el teatro musical hasta que en 2008, la estrella en potencia incursionó en la televisión nacional participando en la sexta temporada del reality show musical La Academia de TV Azteca.

En este concurso, no logró ser finalista, pero le permitió tomar el impulso necesario para comenzar a desarrollar su trayectoria actoral.

“(El reality) es una plataforma. Si no hubiera sido por el reality, no me hubiera venido a la México porque me daba miedo, porque estaba muy chica, porque dicen muchas cosas de la Ciudad de México pero así es. Yo siempre digo: ‘Todos somos eslabones de todos en esta vida’, y (el concurso) fue un conducto, fue parte de la cadena para que ahora yo esté acá”, admitió en una entrevista en 2018 al Bla, bla show.

Tras su participación el programa de canto, tuvo participaciones en programas como Lo que callamos las mujeres, Niñas mal y la cinta Fausto, pero su carrera despegó cuando comenzó a conseguir papeles en series de televisión, comenzando por Señorita Pólvora, una producción de 2014 protagonizada por Camila Sodi.

Luego de su actuación en esta serie, Fátima no pararía de trabajar y formaría parte del elenco de exitosas producciones como El Dandy (2015) y El Vato (2016). Poco después, daría un salto a la pantalla grande con El Hotel, una cita dirigida por Carlos Marcovich, en la que compartió créditos con Damián Alcázar, Melissa Barrera y Héctor Bonilla.

Más adelante, en 2017, Fátima Molina se unió al reparto de Sueño en otro idioma, un largometraje de Ernesto Contreras que se exhibió en el Festival de Cine de Sundance.

En este proyecto, la estrella encarnó a ‘Lluvia’, un papel con el que se destacó al punto de ganarse una nominación a los Premios Ariel en la categoría de mejor coactuación femenina. Hasta la fecha, ha sido uno de los roles más importantes en su recorrido artístico.

Posteriormente, la bajacaliforniana continuó desplegando su talento en teleseries como Las malcriadas (2017), Tres milagros (2018) y Falco (2018), entre otras.

También participó en la serie de Netflix Diablero (2018) junto a Christopher Uckermann y en la novela de Telemundo La Doña (2016-2020), en la que encarnó a ‘Lidya’, la mejor amiga del personaje de Danna Paola.

Su último trabajo en el cine fue en Marioneta (2019), un audiovisual del cineasta Álvaro Curiel, donde trabajó con Patricia Reyes Spíndola y Juan Manuel Bernal, entre otros.

En la actualidad, Fátima continúa en su camino a la cumbre del éxito y se prepara para debutar en Televisa con Te acuerdas de mí, un teledrama que arranca sus grabaciones el próximo 7 de septiembre.

Sobre su elección, la productora de Te acuerdas de mí aseguró que aunque el público no ha escuchado mucho su nombre, se va a maravillar “de lo buena” intérprete que es.

"Al final del día nos decidimos por Fátima porque, uno, es muy buena actriz. Sé que no tiene mucho nombre. La van a conocer y se van a sorprender de lo buena que es", afirmó en una reciente entrevista al programa radial Todo para la mujer.

Asimismo, aseguró que le encantó su apariencia. "Su look me encantó, es muy mexicano. Tiene un pelazazaso divino, es muy sensual", concluyó.

Además de Soto, en esta telenovela que se estrenará en horario estelar el próximo año, Molina compartirá la escena con Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto, Natalia Téllez, Marisol del Olmo, Enoc Leaño, Federico Ayos, Nina Rubín y otras estrellas más.

