Molotov hace de las suyas durante concierto vía streaming

Molotov hizo de su concierto vía streaming algo irrepetible, primero por tocar canciones que presentaban en vivo por primera vez, segundo por aclarar cierta polémica por un tema y, tercero, por algunos olvidos de letras durante el concierto digital, que ofrecieron la noche del domingo.

Tito Fuentes, Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala, quienes cuentan con más de 20 años de carrera.

Ahora, también conocidos como “La Maldita Molocha” hicieron un recorrido musical de su disco Con todo respeto, al igual que algunos famosos covers, pero dejaron mucho que desear sobre todo Tito y Randy, quienes en tono de broma fueron regañados por Paco Ayala.

“Recuerden que no es ensayo, estamos en vivo y hay banda viendo, por lo menos algunos amigos están viendo este pedo”; mientras Micky agregó: “Devuélvanle el dinero a la banda”.

El show comenzó a las 19:30 horas, los cuatro músicos se colocaron en un escenario circular, donde Randy señaló que le gustaría hacer algo así en un palenque.

Durante una hora y media tocaron 19 canciones, en las que destacaron Diseño rolas que ejecutaron por primera vez en vivo, así como La revolución no será televisada.

Por momentos, la banda se veía sin ganas, cometiendo errores, por lo que fue un show que vino de menos a más.

Para este concierto, Molotov tocó su cuarto disco Con todo respeto, que cuenta con varios covers pero con un estilo muy irreverente de importantes bandas nacionales e internacionales como Falco, Misfits, Lipps Inc., Beastie Boys, ZZ Top, Three Souls in my mind, Los Toreros Muertos, La Sonora Santanera, Los Amantes de Lola, Chico Che, entre otros.

Homofobia

En la ultima canción Puto, el vocalista Tito Fuentes, envío un mensaje durante su interpretación.

“Este nunca ha sido un son homófobico, como no, de hecho todos mis amigos son bien put…", para seguir con la letra original.

Frases durante el show

“Salió de milagro, pero te salió”.

“Con tus palomazos te vas a llevar el récord”.

“Aunque nadas mas veas camaritas y focos, si hay gente atrás de esto Chicho, saluda. No son robot, son seres humanos”

“Perdón respetuoso público que está por ahí en su cantones o no sé dónde, perdón… discúlpenlo”.

“¿Te lavaste o no te lavaste las manos?”.

“¿Cómo quedó el partido?”.







Setlist

Amateur

Diseño rolas

Marciano

The revolution will not be televised

La boa a go-go Girls beastie boys

Mamar cover los amantes de lola

Quen pon-ponk

Perro negro granjero

Mi agüita amarilla

Anarchy in the uk

Here comes to mayo

Rap soda y bohemia

Santo niño de atocha

Chinga tu madre

Here we kum

Lagunas metales

Frijolero

Mátate Teté

Puto

Reacciones en las redes sociales

Puta que son buenos Molotov y Café tacuba, sus primeros discos son originales, auténticos, con orgullo local, y alto poder de expansión.

Sin dudas 2 gigantes del continente — Daniel Lopez (@Elchipidey) August 24, 2020

Domingo de Molotov y La Renga como para terminarlo bien arriba😎 — Rodrigo Gabriel (@DjRoodri) August 24, 2020

MA MA LON !!! 🤘🏼💥

RIFADOS Molotov, con el concierto Online IRREPETIBLE. — David Pacheco. 📷 (@pache_46) August 24, 2020

Nada como escuchar covers por Molotov y todo el desmadre que se cargan.

Gracias por Irrepetible, necesitaba eso este día. — Jorge Andrade Garate (@otromexinacomas) August 24, 2020

El baterista de Molotov ya está de mi rodada carnal. En otra nota, el stream de Molotov ahorita, pues si está cotorro. — Bebesito Bebelin (@dkmino) August 24, 2020

