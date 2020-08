El pequeño accidente que sufrió la actriz de 'Marcela Valencia' mientras grababa sensual escena en “Betty, la fea”

La exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea está repleta de escenas que están estremeciendo a la audiencia desde su estreno en octubre de 1999, pero una de las más memorables en la producción con más de 150 episodios sin duda fue el sensual momento que protagonizaron ‘Marcela Valencia’ y ‘Armando Mendoza’.

La secuencia, que impactó en la época y aún continúa emocionando a quienes que reviven la historia de ‘Beatriz Pinzón Solano’ a través de los servicios de streaming, ocurre en el quinto episodio del melodrama justo después de que los prometidos sostuvieran una gran pelea en Ecomoda, razón por la que deciden reunirse esa noche para discutir su futuro como pareja.

Recordemos que ‘Armando’ acude a la cita en el departamento de su novia convencido de que le espera un “calvario” donde continuará la contienda por la inesperada visita de ‘Karina Larson’, una de sus examantes, a la empresa y la ayuda de ‘Betty’ para encubrirlo; sin embargo, al llegar, se encuentra con su prometida vestida con un traje de “verdugo”.

Aunque al principio se resiste, el presidente de Ecomoda accede nervioso al juego de su novia que lo sienta en una silla dentro de una habitación oscura con una única lámpara iluminando su rostro y ata una soga en su cuello para “torturarlo” y cuestionarlo sobre sus infidelidades.

Tras el interrogatorio, ‘Marce’ le pide perdón por el show de celos, le asegura que no quiere perderlo y le anuncia que le “demostrará lo que le espera a su lado” antes de ponerse de pie frente a él y quitarse la bata de seda negra que lleva puesta para mostrar su figura luciendo una sexy lencería negra.

“En tu oficina, tú podrás ser muy feliz al lado de la fea secretaria que tienes, pero aquí yo te voy a dar toda la felicidad que ella no puede darte”, le explica mientras modela frente a su perplejo futuro esposo antes de besarlo apasionadamente para sellar su reconciliación.

El público quedó tan sorprendido como ‘Armando’ con las tácticas de seducción que la fuerte accionista de Ecomoda demuestra en esta escena; no obstante, este segmento no fue nada fácil de grabar para la guapa actriz Natalia Ramírez, quien dio vida a ‘Marcela’, puesto que sufrió un accidente mientras rodaban el sexy instante que la dejó aturdida.

El accidente que Natalia Ramírez sufrió en medio de una sensual escena en Betty, la fea

Durante una entrevista a La W Radio el año pasado, la reconocida intérprete colombiana reveló que mientras grababa la escena sensual entre su personaje y el de Jorge Enrique Abello en Yo soy Betty, la fea se dio un fuerte golpe que la desorientó por completo e incluso tuvo que acudir a un centro médico.

Ramírez explicó que todo ocurrió porque al director del melodrama, Mario Ribero, se le ocurrió colocar encima de los actores una vara para ubicar una horca que ambientaría el instante sin pensar que esto provocaría un incidente que por poco pone en riesgo la grabación.

“Es una escena que tenía en el apartamento de ‘Marcela’ que era súper sexy yo, me disfrazaba de verdugo y entonces a Mario se le ocurrió poner como un tubo donde había una luz y como una horca”, narró sobre la anécdota ocurrida al principio de la filmación.

La artista de ahora 53 años destapó que la vara de alguna forma se desprendió y la golpeó fuertemente en la cabeza, dejándola tan atontada que no comprende cómo fue capaz de continuar con la actuación para la secuencia.

“Cuando estamos grabando a mí se me viene encima el tubo en la cabeza, yo quedé turuleta, pero turuleta”, recordó sonriendo y Abello, quien también estaba presente en ese conversación, expresó que el incidente los hizo pasar un gran susto.

“¡Qué susto! Entonces, Mario dijo: ‘No, no, no, la horca ya no. Quítenla’ y yo seguía (noqueada) y grabamos la escena, pero yo estaba borracha del dolor que tenía, del totazo. Me tocó ir después a la clínica”, concluyó la eterna villana de Betty, la fea, que al final del rodaje fue al centro médico para descartar una contusión.

En esa plática, Jorge Enrique y ella además rememoraron la escena en la que ‘Armando’ termina con ‘Marcela’, la cual confesaron tuvo un guión de 20 páginas aproximadamente.

