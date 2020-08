Dante Spinetta evita poner en riesgo su salud musical

Antes de que el mundo cambiara por la pandemia de Covid-19, Dante Spinetta, concretó un sueño: reunirse con su banda en Naré, un sushi bar de Buenos Aires, un mes antes de que el mundo parara sus actividades para grabar un show especial; esto para interpretar algunas canciones de su repertorio como solista en lo que se convirtió en el primer registro de sus temas en vivo llamado: Niguiri sessions.

“Empezó siendo como un registro de lo que está pasando hoy en día con la banda. También, la pandemia lo transformó en otra cosa, le dio más relevancia. Creo que hay una cuestión de que todos estamos más sensibles y estamos conectando, es de las pocas cosas buenas que tiene la pandemia. El concierto se transformó como un álbum nuevo, porque es un repaso de mis cuatro álbumes de solista”, adelantó Dante Spinetta en entrevista desde su casa en Argentina.

Niguiri sessions ya se encuentran disponibles en todas las plataformas, con un tracklist que incluye Soltar y la participación especial de Julieta Rada en Olvídalo.

“Tenía la idea de partirlo en dos partes. Estamos acostumbrados a la sobre producción, yo quería que tuviera humanidad, más allá de los beats sonando o las máquinas, que tuviera la sangre a full por que eso me pone muy contento”.

El músico argentino se considera un gran melómano y nos mostró un rincón especial de su casa.

“Es el living de mi casa, donde tengo viniles, discos y piano, siempre escucho música acá. Vivo en esta casa desde hace mucho años, como 15 o más, es un rincón sónico, con todos mis vinilos. Hay de todo: Stevie Wonder, soul , Prince, rock argentino de mi padre (Luis Alberto Spinetta) Cerati, Fito Páez y hip hop, es donde me meto muchas horas para escuchar música y seguir aprendiendo de los grandes maestros que han dejado mucha magia. Lo bueno de la música buena es que no tiene tiempo, que flota en ese lugar especial , que el arte que llego ahí y artistas como Stevie Wonder tienen la voz conectada hasta el alma”.

Por último Dante compartió qué es lo mejor de estos 30 años de carrera musical.

“La única regla es que me excite, eso me pasa tengo que seguir el fuego. Hace 30 años que hago música y no voy a poner en riesgo mi salud musical, por eso agradezco y quiero que la gente tenga mis canciones como parte de su soundtrack de vida”.



Revelaciones de Dante Spinetta

Emociones

“No estoy haciendo música para los play o los views. Estoy en un momento de mi carrera que quiero fluir y ser lo más real que nunca, para dar lo mejor de mi. Creo que que todo pasa por algo, es la verdad”.

Mezclas

“Siento que esta mezcla de urbano, rock y funk es un sonido que me sienta bien, es mi mejor versión. Soy un músico que me gusta la libertad en la música al 100%. No creo tanto en los géneros, el arte no debe tener un límite o formato, siento que puedo hacer canciones urbanas para las calles o haciendo con grupos de cumbias o cuando cante con Bronco o Stevie Wonder, pero también puedo hacer una canción como Soltar; al final, no quiero pertenecer a un molde, quiero fluir hacer música mestiza, porque la cultura eso. Niguiri sessions tiene tantas influencias, rap, funk y rock”, señaló Dante Spinetta.

México

“Me gustaría hacer una tercera parte de Niguiri sessions en México en una taquería, eso estaría bueno con toda la banda con todo el pastor gigante dando vueltas [risas]”, finalizó el ex integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas.

Concierto online

10 de septiembre ofrecerá un live streaming y en unos días anunciará cómo obtener los códigos electrónicos.

Tracklist de Niguiri sessions

Mi Vida

Humo Digital

Perdidos en el Paraíso

Supremacía

Soltar

Olvídalo [feat. Julieta Rada]

Mostro

Funk Warrior

