Jennifer Lopez enamora con un maxi vestido amarillo floral posando en su terraza

View this post on Instagram

24th August, 2020 @jlo Via her IG She brought her glam up in @loveshackfancy Constantine Dress (495$) @jenniferfisherjewelry 2'Gold Thread Hoops (150$) @lanajewelry Customize Your Necklace -On Jlo is seen 13 number (available) . . . . . . #jenniferlopez #jlo #j #queen #hollywood #fashion #jlofashion #stylejlo #style #jenniferlopezstyle #loveshackfancy #dress #lanajewerly #necklace #jenniferfisher #hoops #jlobeauty