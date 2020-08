Ángela Aguilar deslumbra con un exquisito vestido negro bordado con flores

View this post on Instagram

Celebro este día la labor y el maravilloso trabajo de nuestras artesanas mexicanas, llevo en los bordados de mis vestidos nuestras tradiciones por donde quiera que vamos, me llena de orgullo el pararme en los escenarios vestida de México💙 • #DíaInternacionalDelBordado #DiaDelBordado #artesanosmexicanos #VestidaDeMéxico