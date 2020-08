Enrique Guzmán enfrenta con humor, miedo y nervios su primer streaming

Enrique Guzmán charló desde su residencia en la Ciudad de México, sentado cómodamente en un sillón, el cantante se dijo listo para enfrentar a la tecnología a través de su primer live streaming Guzmán a la carta, que se transmitirá desde el Centro Cultural Teatro I, el 29 de agosto.

“Estoy como madre por parir un niño nuevo, porque nunca lo he hecho. He visto los concierto que han hecho mis colegas y algunos tropiezos que por el streaming del sistema a veces son intermitentes, eso es lo único que me tiene preocupado, fuera de eso estoy listo”, adelantó Enrique Guzmán a Publimetro.

El cantante añadió, “Sylvia Pasquel será mi conexión con el chat durante el concierto, donde la gente me pide las canciones que quieran, pero deben explicar la razón por la que están ligadas sentimentalmente a la canción. Estamos experimentando, pero será un concierto de una hora 20 minutos aproximadamente, con músicos en vivo que tendrán que usar cubrebocas. Si da miedo [risas]”.

Con más de 60 años de trayectoria, el pionero del rock and roll en español, reconoció que la industria musical ha cambiado pero ya no genera muchos talentos a largo plazo.

Te invitamos a consultar:

Es tiempo de renovar todo lo que necesitas con hasta 60% de descuento + hasta 7 meses sin intereses Suburbia, que siempre se ha caracterizado por el buen gusto y las últimas tendencias en moda, te ofrece los mejores descuentos en sus artículos de la temporada primavera-verano

“No sé si hay aristas nuevos… debe haber, lo que pasa es que yo no los conozco [risas]. Debe ser difícil en esta época, cuando las cosas no son tan fáciles como antes. Hay que ver lo que hay, porque hay mucho más rapidez en la información, antes tenías que llevar el disco personalmente a cada uno de los lugares; ahora de repente ya está todo, por eso no hay gente nueva , porque son tan populares de repente o de golpe y no mastican bien lo que tiene en la mano, sino se lo tragan sin saber si pica o no pica”.

Enrique Guzmán, a sus 76 años, mantiene su buen humor y dijo que tiene algunos pendiente en su vida.

“Tengo enfrente de mi un libro que tiene 417 letras de canciones que he grabado en mi vida, se llama Mi vida en letras, un día pensé sacarlo, pero sigue guardado. El libro lo escribió mi esposa Rosalba, ella es la dueña del libro. Tengo muchas cosas que se quedaron pendientes: la gira Se habla español y un segundo disco”.

Relación con su nieta Frida Sofía

"No tengo que recapacitar sobre esa relación, la que tiene que recapacitar es ella, la que tiene a su familia como arma es ella. Quiere ser famosa en sus sistemas que está queriendo hacer en ese sistema… yo no tomó parte, ni su mamá tampoco. Si insulta a su mama, ella se queda callada y nada más le dice que la quiere y ya, es lo mismo. Yo la quiero mucho, pero si va a hacer ese tipo de conexiones con su familia, insultando o agrediendo a su familia, pues no no me llama mucho la atención", compartió Enrique Guzmán.

Comparte anécdotas familiares y amores platónicos

Enrique Guzmán compartió que cuando nació Alejandra Guzmán, ella quería ponerle Alejandra pero su madre (Silvia Pinal) quería Gabriela.

“Quería que se llamara Gabriela y le dije: 'es mi hija y será Alejandra' y sabes cómo le puso: 'Gabriela'”, confesó el cantante para terminar con una maldición en tono de broma para Silvia Pinal.

"Ya es demasiado tarde para que nos casemos Angélica María y yo. Yo quería todo con ella, pero era cuando tenia 17 años, ya no me acuerdo como le propuse matrimonio, pero fue en el coche".

"Verónica castro es la mujer más bonita que he conocido en mi vida, que la gente y los medios hablen de ella, pero es mi Verónica Castro. Ella me tiene un cariño muy especial y yo la quiero mucho".

¿Cuándo y dónde ver su concierto online?

29 de agosto a las 20:00 horas presentará su espectáculo Guzmán a la carta. La conductora será Silvia Pasquel. Boletos electrónico: 169 pesos por www.eticket.mx

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: