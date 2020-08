José Ron cambió drásticamente de look y estas fueron las reacciones a su nueva apariencia

José Ron es uno de los actores mexicanos más cotizados del momento, que mantiene cautivado al público con todo su talento, dulzura y carisma en pantalla. Este 2020, a pesar de la pandemia, ha sido un año de éxitos en lo laboral para el actor de 39 años.

Hace pocas semanas terminó la telenovela Te doy la vida, historia que protagonizó junto a Eva Cedeño y Jorge Salinas, que registró récords de audiencia en su transmisión. Así mismo, enamoró con su actuación en la nueva versión de Rubí, donde interpretó a Alejandro Cárdenas, uno de los amores de la protagonista que sufrió por sus despiadadas acciones.

José Ron impactó con su nuevo look

Pero ahora que terminó las grabaciones y está de vacaciones en la playa, el artista decidió transformar su apariencia y se sometió a un cambio de look radical: renovó su corte de cabello y además lo decoloró, luciendo ahora un rubio muy sensual.

"Me dormí y así me desperté… PIERDE EL MIEDO A LOS CAMBIOS Y TEN MÁS MIEDO DE NO CAMBIAR Y QUE TODO SIGA IGUAL. Arriésgate, atrévete. Que te valga un cacahuate el que dirán", escribió José Ron al publicar en Instagram su nueva imagen.

Y agregó: "Este güerito que ven, este soy yo! El que después de un proyecto le gusta cambiar, el que se hace loqueras en el pelo, el de los tatuajes, los aretes, un loquillo que disfruta y ama la vida! Haz que los días cuenten. Diviértete, ríe, llora…", aconsejó a sus fanáticas.

De inmediato sus fans y hasta colegas reaccionaron a su nuevo look, unos resaltando lo guapo que se veía el actor, y otros incluso lo compararon con futbolistas famosos.

@ juliangil EL GUEROOOOO…. BUEN LOOK COMO EL DE MESSI ⚽️ BIEN BAJADO ESE BALÓN ….ARRIBA EL BARCA

@ laseoaneoficial Eres hermoso, todo te queda chiquito ❤

@ dayrenc La locura es un placer que solo los locos conocemos!!!!!!!!

@ mike_biagio Eres grande mi hermano!!! Te abrazo!!!

@ soyjuliocamejo No existe especie viva en el planeta que no haya sido por evolucionar ante los cambios.

@kimberlydosramos Pinsheeeee gueroooooooo

@ evacedenor Uffff y luego ese Wero píntalo azul y así!!! yo opinando porque no me atrevo 😂😂😂

@eriferca Tuuuu muyyyyyyyy bien

