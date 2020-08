Sigue la polémica tras la salida de Ferka de Guerreros 2020

La salida de Ferka de Guerreros 2020 ha sido una de las más polémicas. Desde que fue eliminada tras perder en uno de los retos más exigentes de la noche, durante el episodio de la semana pasada, muchos esperaban que los capitanes o producción hicieran algo por salvar a una de las competidoras más aguerridas. Sin embargo, esto no sucedió, dejando así un malestar colectivo del que aún se comenta y se generan reacciones.

Salida de Ferka de Guerreros 2020 sigue generando polémica

Y es que tras saberse eliminada esta poderosa atleta expresó su pesar y su evidente molestia, pues ella quería seguir en la competencia que cada vez se pone más extrema. Al saberse fuera, ella expresó: "Confío plenamente en Dios y que todo está alineado a mi favor, aunque tú no lo creas", estas palabras estuvieron dirigidas fuertemente a Macky quien hasta se burló por el dolor que le produjo esta decisión.

Pero no todo quedó ahí, días después de esta acción Ferka se expresó más abiertamente dejando claro que ella dio el todo por el todo y salió de forma muy injusta. "Dejé mi alma aquí, soy una mujer con mucha garra para hacer muchas cosas. No soy capitana, pero sí tengo muchas cosas que me llevaron a tener todo esto, y es mi mejor premio", dijo.

Polémicas reacciones

Con esto deja claro que entre ella y Macky existen fuertes diferencias y que al no verse favorecida por la producción debió abandonar la competencia de forma injusta. Y es que a través de las redes sociales se han manejado diversas hipótesis de que la capitana de "Los Cobras" y su equipo siempre se han visto beneficiados y apoyados por Magda Rodríguez quien se hace de la vista gorda ante algunas injusticias:

QUE ASCO DE PROGRAMA SIENDO LA SEGUNDA MÁS VOTADA ES LA ELIMINADA SOLO PARA CUMPLIR EL CAPRICHO DE LA ESTÚPIDA DE @MACKY_MX LO BUENO QUE YA VIENE EXATLÓN Y POR PREFERIR A MACKY SE VAN A QUEDAR SIN RAITING. #LaGuerraDespide #Guerreros2020 pic.twitter.com/VksvEkyfqW — Fer (@feermichellee) August 21, 2020

#Guerreros2020 #LaGuerraDespide Macky: "Yo soy la capitana y por eso hablo"

La misma capitana que mintió sobre el empujón de Nicola

La misma que no pidió disculpas por su cuenta y fue obligada con la producción

Esa es la capitana e imágen de cobras 🤷 — Alan Alexis (@Alan_Alexis_10) August 21, 2020

#Guerreros2020

La verdad no es justo que Macky no tenga un castigo por mentirosa, osea a Agustín lo suspendieron por 2 semanas, a los leones les han quitado puntos por cosas diminutas y a Macky no le hacen nada

No sé hace justo pic.twitter.com/KOvkggRru4 — Alina Lopez (@AlinaLo23890035) August 18, 2020

