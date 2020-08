Carlos Quirarte hace de la televisión su mayor aliada

Carlos Quirarte se ha convertido en un rostro familiar para mucha gente en la televisión mexicana.

El conductor tapatío luego de trabajar por más de 15 años en Venga la alegría, ahora ya se incorpora al programa Sale el sol de Imagen Televisión.

“Mi vida es la tele. Antes del 2006, ya trabajaba en TV Azteca Guadalajara, en una ocasión los productores de la emisión Cada mañana nos dieron la posibilidad a Alejandra Carvajal y a mi de integrarnos al elenco del nuevo programa con Ingrid Coronado, Ana La Salvia y Fernando del Solar, los titulares de la emisión y nos invitaron a formar parte del nuevo programa en 2006”, compartió Carlos Quirarte.

Con más de 17 años de carrera en la pantalla chica, el conductor reflexiona sobre esos comentarios que aparecieron sobre una posible traición a TV Azteca.

“Siempre estamos expuestos a todo tipo de opiniones, pero a veces, la gente no conoce lo que pasa detrás de la pantalla , porque se mueven muchos intereses; al final, la televisión es un negocio. No hay ninguna traición, al contrario, yo hago las cosas de manera honesta. El público que sigue mi carrera sabe cómo la he manejado, no creo que sea una traición, porque en estos tiempo donde haya un espacio o una pantalla para desarrollar tu trabajo es lo importante”.

El comunicador añadió que la televisión ha cambiado mucho, sobre todo con la llegada de los llamados influencers.

“Creo que los seguidores y el público que ha ganado en Internet ha sido consecuencia de mi trabajo en la televisión, eso marca una diferencia radical, entre los que se dan a conocer por las plataformas digitales, pero ahora se quiere saber más de lo que sale en la televisión se abre ese camino, eso ha sido complicado”.

Momentos de su carrera

Inicio. “Mi primer encuentro con los medios, fue cuando empecé a ser noticieros”.

Cambios. “El segundo momento de mi carrera fue llegar a la televisión nacional con Venga la alegría que me abrió las expectativas”.

Regreso. Luego de su salida de TV Azteca llegó una nueva oportunidad.

“Esta nueva etapa, es una oportunidad valiosísima, porque en la situación que estamos viviendo que ha cambiado el mundo y las formas de un manera radical, volver a la televisión con Sale el sol, es el proyecto en el que quiero volcar mi esfuerzo y capacidad para hacer televisión”, dijo Carlos Quirarte.

Aliado de la televisión

Carlos Quirarte mantiene su personalidad y estilo en la pantalla chica, donde ha logrado mantener una carrera llena de retos y superando obstáculos.

"La responsabilidad de que comunicador es hacia la sociedad, esa desafortunadamente no ha evolucionado, al contrario hay en retrocesos. Los que hemos dedicado nuestra vida a la comunicación nos ha entristecido, porque se utiliza la pantalla para otros fines, no solo hablo por mi o mis compañeros que hemos forjado y cuidado una carrera".

Añadió, "ahorita más personas no valoran la comunicación y utilizan los medios electrónicos para desinformar, eso ha ocasionado mucha violencia, mucho bulliyng y eso me ha desilusionado. También son herramientas para mejorar tu trabajo".

Por último envió un mensaje: "Defiendo la libertad de expresión que pueda comunicar de la manera que me gusta y me permita llevar de la calle a la pantalla los contenidos humanos que me gusta hacer".

