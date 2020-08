Aquí te despejamos 5 dudas que los usuarios del servicio streaming suelen tener

Una vez que se adquiere el servicio de Netflix surgen muchas inquietudes ante quienes se enfrentan por primera vez a esta plataforma streaming. Y es que más allá de sus planes y costos, existen dudas sobre su uso y efectiva funcionalidad. Por eso, aquí te despejamos algunas de las interrogantes más comunes que suelen plantearse bien sea desde la creación de un perfil o hasta el adecuado procedimiento para utilizarlo en los diferentes dispositivos.

Despejamos 5 dudas que los usuarios de Netflix suelen tener

Una vez que se tienen claros los costos y planes de suscripción en Netflix, existen una serie de dudas sobre la modalidades de pago que van más allá de la tarjeta de crédito:

¿Se puede pagar Netflix en efectivo?

La respuesta es sí. Y esto es posible a través de las tarjetas regalo de Netflix. Éstas funcionan como herramienta de pago. Ellas se adquieren en las tiendas identificadas según cada país, Solo es cuestión de comprarlas y activarlas según el procedimiento que indica para que se le pueda transferir saldo para pagar los planes elegidos previamente. Hace las veces de tarjeta de crédito, en caso de que no se quiera utilizar una.

¿Se puede pagar Netflix con Paypal?

Una vez más, sí. Solo que ésto debe establecerse desde un principio que se crea la cuenta en la opción de "Método de pago".

¿Cómo se cancela la suscripción del servicio?

Resulta muy sencillo, ya que debe accederse a la sección "Cuenta" y buscar la opción "Cancelar suscripción". De esa forma se da de baja o cesa el cobro de la próxima mensualidad, pero el servicio estará disponible hasta el fin del mes en el que realizó la cancelación.

¿Qué móviles Android son compatibles con Netflix?

Todo los iPhone de Apple son compatibles con esta plataforma streaming, pero no todos los Android poseen una recepción o transmisión HD, solo estos modelos: Huawei Mate 10 y Mate Pro, Huawei P20 y Huawei P20 Pro, Huawei P30 y Huawei P30 Pro, Honor 10, Honor Play, Honor View 10 y View 20, Honor 8X, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Pocophone F1, LG G7, LG V30, LG V35, LG V40, Samsung Galaxy Note 8 y Note 9, Samsung Galaxy Tab S3 y S4, Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, Samsung Galaxy S10, S10e y S10 Plus, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ2 y Sony Xperia 1.

¿Cómo recuperar una cuenta Netflix?

Solo hay que ingresar a la página inicial de la cuenta de Netflix y elegir si se desea recuperar el acceso a través del correo electrónico, un mensaje de texto o a través de un mensaje al teléfono con el que se registró el usuario inicialmente y esperar las indicaciones del procedimiento.

