Mane, de Acapulco Shore, se estrena como entrenadora fitness en el programa “Hoy”

View this post on Instagram

Es tiempo de cambio y evolución. Esfuérzate por tener un cuerpo y mente sanos. A mi me ayuda hacer ejercicio diario para despejar mi mente y sacar el estrés; mi cuerpo se tonifica, mi piel mejora y mi salud también. Siempre con mi @BangEnergy Sigue al inventor de BANG: @BangEnergy.CEO #BangEnergy #EnergyDrink