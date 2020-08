La reina Letizia luce un exquisito pantalón blanco a la cintura en un día de campo

View this post on Instagram

‼️1 verano… 4 looks . Sí sí leéis bien, este año sólo hemos visto a Doña Letizia en 4 ocasiones. Todas ellas en actos oficiales que conformaban los últimos días de la gira por España centrada en esta ocasión en las Islas Baleares . Mañana a las 20h haré un directo donde hablaremos de este y otros temas más. No faltéis! . 👗 Vestido rojo @adolfodominguezofficial (disponible) 👠 cuñas @uterqueofficial (temporada pasada) 👜 bolsa solidaria @bolsas_fq . 👗 Vestido camisero blanco @vintageibiza 👠 cuñas @macarenashoes 👜 capazo @whittelily . 👗 Vestido tirantes con volantes @uterqueofficial 👠 cuñas @macarenashoes 👜 bolsa solidaria azul @bolsas_fq . 👗 Vestido @charoruizibiza 👠 cuñas @macarenashoes 👜 capazo @whittelily . . . . #reina #reinaletizia #mallorca #letizia #letiziaortiz #españa #spain #look #uterque #adolfodominguez #macarenashoes #whittelily #royal #look