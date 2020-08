The Boys: Estos son los impactante pósters de cada uno de los personajes de esta irreverente historia

Y aunque ya falta muy poco para el estreno de la segunda temporada de The Boys por Amazon Prime, se siguen mostrando adelantos que emocionan a sus seguidores. En esta oportunidad se trata de las nuevas e impactantes imágenes de cada uno de los personajes de esta irreverente historia que promete, a su regreso, mucho drama, acción y desenlaces inesperados.

Una vez más su showrunner Eric Kripke le regaló a la audiencia imágenes de lo que ha sido el avance de esta próxima trama. En ella no solo se le da un protagonismo a cada personaje sino que muestra un mensaje que solo los fans han podido descifrar: La dualidad de sus rostros que denota que cualquier rumbo puede tomar cada uno de ellos.

Además, tras la imponente imagen de cada superhéroes se aprecia el mensaje: "Los héroes no nacen, se hacen". Con esto se generan aún más expectativas, pues a pesar de que cada trailer habla por sí solo, todavía quedan muchas incógnitas sobre lo que pasará a partir del 4 de septiembre con el estreno en Amazon Prime de esta segunda temporada de la serie The Boys.

We're ready to expose the truth. Are you ready to hear it? #TheBoys Season 2 starts in two weeks 👊 pic.twitter.com/F09Yl4e7PJ

— The Boys (@TheBoysTV) August 21, 2020