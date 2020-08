Aracely Arámbula posa con un pantalón roto, blusa negra con escote y botas de gamuza

"En las vías del amor, me he enredado otra vez…", interpreta Aracely Arámbula con su voz espléndida el tema musical de la famosa telenovela Las vías del amor, que fue transmitida por Televisa entre los años 2002 y 2003 y confirmó que la artista no solo tenía talento para actuar sino también para la música.

Aunque esa faceta musical ha quedado en pausa en los últimos años, lo cierto es que Aracely Arámbula es una artista integral, capaz de lograr cualquier proyecto que se proponga.

Aracely Arámbula luce hermosa con un pantalón roto y botas de gamuza

Hoy en día, además de estar dedicada enteramente a la actuación, protagonizando teleseries como La patrona y La doña, ha estado enfocada en la crianza de sus hijos Daniel y Miguel, fruto de su relación con Luis Miguel, de quien se separó en 2015, hecho que generó polémica en su momento ya que parecían la pareja perfecta.

Otro de los aspectos en la vida de Aracely Arámbula que llama la atención es su vestimenta. Siempre luce impecable en cada una de sus apariciones en galas de premios y eventos, prefiriendo siempre llevar vestidos de cristales y transparencias.

Pero ha demostrado en otras ocasiones que puede perfectamente verse hermosa usando atuendos sencillos de mezclilla, para eventos más casuales. Así lo hizo en el pasado en una edición del programa de cocina Master Chef Latino.

La actriz combinó un pantalón roto de mezclilla a la cadera, con un par de botas negras de gamuza. El toque sensual lo dio con una blusa negra con escote y mangas tres cuartos, y el cabello suelto con ondas.

Aracely Arámbula también sabe cómo llevar un pantalón con la mayor elegancia, así como lo hizo en el set de grabación de La doña, llevando una pantalón holgado en tono naranja con una blusa de transparencias.

