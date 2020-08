Brad Pitt llega a Francia con su nueva novia, una modelo alemana de 27 años con gran parecido a Angelina Jolie

View this post on Instagram

Brad Pitt está namorando? O ator foi flagrado nesta quarta-feira, dia 26, em um aeroporto da França junto com a modelo alemã Nicole Poturalski. De acordo com o jornal Daily Mail, os dois viajaram rumo à mansão de Brad no sul do país, que ele comprou em 2011 por aproximadamente 370 milhões de reais junto com a então esposa Angelina Jolie. E por falar em Angelina, muitas pessoas perceberam uma semelhança enorme entre Nicole e a ex de Brad, chegando a chamá-la até mesmo de "sósia" da atriz. Você achou a modelo parecida com Angelina? Saiba tudo sobre ela no site do @portalestrelando, o link está na bio! (📷: @nico.potur) . . . #bradpitt #angelinajolie #nicolepoturalski #estrelando #estrelandocelebridades