Odin Dupeyron estrena miniserie de ¡A vivir!

Odin Dupeyron tiene mucho que celebrar en 2020, a pesar de los momentos difíciles que enfrenta el mundo debido a la pandemia de Covid-19: los 15 años de ¡A vivir!, el estreno de su miniserie y su cumpleaños número 50, el próximo 28 de agosto.

“Lejos de no poderme quedar quiero, estoy viendo cómo vamos a sobrevivir, porque ha sido complicado. No he podido trabajar en estos meses, el teatro está cerrado, aunque ya los van a abrir, es como si no los abrieran, porque las cosas (normas) que están poniendo para abrirlos, es como para que ninguna obra funcione. Estamos moviéndonos para sobrevivir, para seguir trabajando y seguir haciendo lo que me gusta”, compartió Odin Dupeyron a Publimetro.

El conferencista, escritor, productor, actor y director de teatro confesó que no es fácil cargar con la responsabilidad de acompañar a las personas a través de sus contenidos, en los que ha acumulado seguidores pero también haters.

“No es fácil cargarla (responsabilidad), porque tampoco es completamente mía. Siempre lo he dicho, hay gente que va a ver la obra de teatro, lee mis libros y sale diciendo que le cambie la vida, que lo ayude y acompañe, pero hay otras personas que ven la misma obra o el mismo libro y dicen que soy un pendejo [risas]. Tiene que ver con la gente con lo que esté dispuesto a abrirse, cuestionar o dejarse llevar un poco por mis palabras".

Miniserie documental de ¡A vivir! Bajo el microscopio

“Es un proyecto que tenía ganas de hacer desde mucho tiempo, una miniserie documental de 12 capítulos, de 10 o 12 minutos cada uno, que la pondré a la venta en video, ese era el plan; ahora con la pandemia terminamos de grabar y el producto -eventualmente- estará disponible en línea. Será un lanzamiento donde la gente por única ocasión, a un precio realmente bajo, va a poder chingarse los 12 capítulos en una sola sentada. Será un evento de dos horas el viernes 28 de agosto, que además es mi cumpleaños, celebro 15 años de ¡A vivir!, más la presentación de este nuevo proyecto, que se repetirá el 29 se agosto”.

Añadió, “el documental tiene un contenido profundo, no es un detrás de las cámaras, sino un detrás profundo del comportamiento humano y lo que he aprendido a lo largo de los años. Hablo mucho de los temas que son básicos de mi filosofía de vida, de cómo enfrentamos a los problemas, cómo diseñar tu vida y enfrentar la incertidumbre”.

Lo que viene

“Estoy planeando un recital de poesía con música, así como a la gente en ¡A vivir! doy una piedra, quisiera que en esta dar galletitas María para que la gente se corte las venas durante el recital, porque quiero hablar del amor, que la gente llore y se enamore, es una de las cosas próximas a estrenar”, adelantó Dupeyron.

“El documental no es una función, es presentar material por única ocasión a un precio pandémico [risas]”.

¿Cuándo y dónde ver el documental?

28 de agosto a las 20:00 horas y 29 a las 13:00 horas. Boleto: 338 general y mil 409 VIP fan experience por www.eticket.com

