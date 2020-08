Raymix afirma que ser gay no debe marcar una diferencia en la música

Raymix se ha dado a la tarea de modernizar el sonido de la cumbia, que ha llamado la atención de artistas como Paulina Rubio y J Balvin.

El pionero de la electrocumbia presenta su nuevo sencillo Llámame este 28 de agosto por todas las plataformas digitales.

El productor y músico se convirtió en el primer artista mexicano abiertamente gay en alcanzar un número uno en la radio de México con el tema Tú y yo; incluso Ricky Martin lo felicitó por dejar atrás los miedos.

“Me pasaba a mí, con gente que se deja seducir por la homofobia, es un código que traemos llenos de miedos, pero el tsunami de amor que llegó luego de compartir mi orientación sexual, eso me hizo sentir liviano. Felicidades, porque estoy seguro que vas a seguir encontrando a gente que te dice que no van a comprar tu música o seguirte por ser gay, esa gente yo no la quiero en mi vida… ¡Fuera!”, compartió el cantante puertorriqueño.

El llamado "Rey de la electrocumbia" señaló que esas etiquetas y posturas de homofobia no deben marcar una diferencia.

"Soy gay, y eso no cambia nada de mí. La música seguirá siendo la misma. Me gusta cambiar las reglas del juego, eso le da la magia a tus proyectos. Uno debe estar orgulloso de lo que es y me llena de gusto saber que otras personas pueden fijarse en mi para darse cuenta que no importa la preferencia sexual o los orígenes humildes. Al final, lo importante es respetarse a sí mismo, la vida es corta, no vale la vena complicarse ".

Raymix hace una llamada de atención al mundo con su nuevo tema Llámame.

“La canción se estrena este viernes estoy contento porque parte del mensaje , es una llamada de atención al mundo, de que existe el amor, diferentes formas de amor y que a veces de la amistad también se gesta un poco de amor, con relaciones buena o malas”.

J Balvin

El compositor y productor también participa en el programa The next game, en el que participa J Balvin, donde se busca iniciar un movimiento latinoamericano para promover géneros y exponentes.

“Con él (J Balvin) no he tenido mucho contacto, pero le platiqué de la cumbia y me invitó a que en algún momento le mande alguna propuesta para ver si podemos sumar esfuerzos, ya estamos trabajando en la canción”.

Electrocumbia gana terreno

“Seguimos construyendo algo que estamos creando, como nuevos caminos, porque la cumbia es una género musical que es más ocular y de barrio. Lo que estoy haciendo es colocarlo en un mundo más hipster y, poco a poco, llevarlo a los niveles altos a que se vuelva un mainstream, a que sea música de la juventud, pero también de los adultos, es un proceso largo, pero me gustan las cosas difíciles”.

Paulina Rubio

“Voy aprendiendo de la gente que me encuentro en el camino. Con quien he sostenido una relación muy padre es con Paulina Rubio, quien me da algunos consejos de lo que ha vivido, además me recomienda a personas para trabajar o hacer equipo, de cada artista se le aprende”.

