Así es el lujoso baño de Thalía recubierto de mármol y con sillas de cristal

No hay dudas de que Thalía es una de las grandes reinas de la música en la industria mundial. Desde 1981 comenzó su carrera musical como cantante, experimentando también como actriz y alcanzando la cima del éxito con historias como María, la del barrio y Marimar, demostrando que es una artista integral.

Aunque los años sigan pasando, Thalía luce tan regia y espectacular como en sus primeros años de carrera artística. Acaba de cumplir 49 años, y vaya que muchas de las artistas jóvenes quisieran lucir como la diva.

"¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana 'La Luz', poniéndome bella con la paleta de maquillajes #Thaliaxmotives y divirtiéndome con los challenges que me mandan de #vivakids2", escribió en su más reciente post de Instagram.

Allí, salió posando muy sensual con un conjunto de lencería púrpura, que dejó a la vista sus curvas, mostrando a la vez su exquisito baño de lujo que encantó a sus seguidores. Tanto el piso como las paredes son de mármol, hay una espectacular bañera blanca y las sillas del área son transparentes.

A pesar de las circunstancias que experimenta toda la sociedad por la pandemia, Thalía envió un mensaje positivo. "¡Un año más de vida, celebrándolo en este año tan extraño y diferente, pero del cual saldremos más intuitivos y fuertes que nunca!", agregó la diva de la música latina.

