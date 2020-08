Yuridia dirige su nuevo video 'Él lo tiene todo'

"Hola Yurifans, a partir de hoy a las 7 pm va a estar mi nuevo video en mi canal de YouTube", anunció este jueves Yuridia a través de sus redes sociales.

El realizador del video es su esposo Matías Aranda, que pareciera tener una dedicatoria especial por el título de la canción: Él lo tiene todo.

Hay que recordar que a finales del años pasado, Yuridia, se vio envuelta en la polémica después de tener un altercado con una reportera de Ventaneando durante su llegada a Mérida donde ofreció un concierto el fin de semana.

"Se me está dificultando muchísimo la vida, acabo de dar un concierto increíble en Mérida y me la pasé muy bien y fui feliz… porque a mi me gusta mucho estar en un escenario con mis amigos, me costó mucho trabajo poder acostumbrarme a dar conciertos y a poder ser cantante. Estoy aquí por pura casualidad, se los juro que yo soy cantante por pura suerte o casualidad, o lo que quieran, porque yo siempre fui una persona muy tímida, me daba vergüenza la vida”, explicó en su momento.

El momento provocó que la cantante decidiera retirarse -temporalmente- de los escenarios.

"Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho socializar, salir a la calle, y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé porque leo sus comentarios y yo sé que quieren mucho más de mí, pero la verdad es que no está en mi poder dárselos”.

Yuridia estrena esta tarde el video y canción de Él lo tiene todo, que fue compuesta por Alejandra Zéguer y Paolo Stefanoni. La dirección es de Yuridia, bajo la realización de Matías Aranda.

Aquí estoy, cumpliendo

La promesa que te hice

Hoy son ya, tres años

Desde que te fuiste

Todo va y bien

Las cosas ahora son como dijiste

Te escribí porque hay algo

Importante que decirte

Sí, llegó alguien a mi vida

Hoy estoy comprometida y muy feliz

Sí, tal vez duela que lo diga

Pero prefiero que lo sepas por mí

Él lo tiene todo, es un caballero

Siempre entrega mucho más de lo que quiero

Me regala flores sin que sea febrero

Pedir más no puedo

Él lo tiene todo, es un buen amante

Día a día sabe cómo enamorarme

Me llena de besos cada anoche antes de apagar la luz

Él lo tiene todo. Él lo tiene todo, pero no eres tú

