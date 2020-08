Conoce más sobre Sian Chiong, el actor de 'Diego' en “La mexicana y el güero”

La mexicana y el güero está conquistando a la audiencia con una historia llena de matices y un elenco de estrellas entre las que no solo están destacando sus respetados protagonistas, Itatí Cantoral y Juan Soler, también están brillando jóvenes promesas de la actuación que desde el primer episodio han logrando ganarse el corazón del público.

Uno de esos noveles intérpretes que están resaltando en este teledrama filmado en plena pandemia es el actor Sian Chiong, quien en la trama da vida a ‘Diego’, uno de los reclutados para la familia falsa que la estafadora mexicana ‘Andrea Ibarrola’ arma para robar al “güero” ‘Tyler Somers’.

Así recibieron los televidentes el estreno de "La mexicana y el güero" En redes sociales, los usuarios alabaron la actuación de la protagonista, Itatí Cantoral.

Pese al poco tiempo que lleva en pantalla esta producción de Nicandro Díaz, Chiong ha brillado con su actuación y no solo ha logrado amasar más seguidores para sus filas, también se ha ganado grandes pronósticos para su futuro en la pantalla chica mexicana.

No obstante, desde muy joven, el guapo histrión nacido en Cuba está abriendo brecha en el medio artístico en su país natal y desde hace algunos años se encuentra arrebatando corazones en México con su simpatía, talento y buen aspecto.

A continuación, te presentamos cómo ha sido su trayectoria artística desde sus inicios hasta llegar a La mexicana y el güero.

Así ha crecido Sian Chiong, el actor de 'Diego' en La mexicana y el güero

Sian Chiong Crehuet nació el 27 de octubre de 1993 en Cuba. Desde pequeño, descubrió que su gran pasión era el mundo eran las artes escénicas y la interpretación por lo que a temprana edad comenzó a prepararse para ejercer su vocación en la vida.

La vena artística de Sian es de familia, pues su progenitor se desenvuelve dentro de la industria y fue este quien lo motivó a apreciar sus talentos y a hacer todo para luchar por sus sueños, así lo ha comentado el mismo actor en varias oportunidades.

“Fue él quien me dijo que tenía potencial para esto, me inculcó la pasión hacia este medio y fue quien me llevó a clases, y sí me gustó el mundo de la actuación. Los profesores de Cuba le decían: 'oye, tu niño sí tiene talento, debería aprovecharlo', así que estuve trabajando y estudiando, y también me llamó el mundo de la música”, contó en una entrevista a Vanguardia.

De acuerdo a ADN Cuba, en su tierra, el joven se preparó como artista en el Instituto Superior de Arte de donde egresó en 2012 e inmediatamente después, se ganó un rol en un “teleplay” que dio pie al comienzo de su camino al éxito.

Ese mismo año de su graduación, obtuvo su primera gran oportunidad artística al conformar una agrupación musical llamada Ángeles, donde fue compañero de los jóvenes Ángel Rodríguez Quintero, Hansel Delgado y Mikel Korta Torres.

Mientras tomaba los primeros sorbos de fama y gozaba de popularidad con la boyband, se dedicó a participar en varias producciones de la televisión cubana; sin embargo, en 2018, decidió separarse del exitoso grupo musical.

Para alcanzar sus sueños a lo grande en el mundo actoral, Chiong abandonó su patria y partió rumbo a México, donde reside desde hace dos años. Sobre este país que lo recibió y se ha convertido en su segunda casa, el histrión dijo a Vanguardia que le encanta.

“Yo vengo desde hace cuatro años, tenía 21 años y promocionaba la banda de música en la que estaba”, explicó.

En suelo azteca, el imparable, enérgico y carismático artista se ha encontrado con las puertas abiertas. De hecho, rápidamente tras su llegada obtuvo su primer trabajo con Televisa en Like, la leyenda. Desde entonces, los proyectos están surgiendo, el público lo está siguiendo y él no ha dejado pasar el chance de comerse al mundo.

Luego de su incursión en la televisión mexicana, siguió desarrollándose como músico y lanzó sus primeros temas como solista entre los que destacan Me mata el dolor y Señorita.

Posteriormente tras su exitoso gran debut el mundo del espectáculo, continuó pisando fuerte como intérprete y se ganó una participación en el exitoso melodrama Juntos el corazón nunca se equivoca, una producción de Juan Osorio en la que interpretó a ‘Thiago’.

“En aquel entonces, cuando comenzaría el proyecto de ‘El corazón no se equivoca’ para Televisa, mi mánager me mandó a casting y así empezamos a trabajar, me fue muy bien, el personaje fue muy lindo y la gente lo ha recibido con mucho cariño y con mucho amor, y yo feliz de trabajar en un proyecto tan importante”, dijo a Vanguardia en 2019.

Asimismo, destapó que compartía muchos aspectos con el querido personaje que marcó su trayectoria y le dio un impulso sin precedentes al otorgarle un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

“Sí nos parecemos muchísimo, cuando vi como era el personaje yo dije ‘híjole, se parece mucho’, pero también hay sus diferencias, le doy de mi energía y ambos somos músicos, somos artistas, eso me permitió ponerle de mi energía para que el personaje fuera más alegre de lo que quizás era en el guion”, destacó.

Ahora, Sian está en su mejor momento al encarnar a ‘Diego’ en La mexicana y el güero, una producción televisiva que desde su estrenó atrapó a los telespectadores y donde él además tiene la responsabilidad de conformar, junto a Eleazar Gómez, la nueva pareja homosexual de la televisora de San Ángel.

En una plática a Las Estrellas, el histrión describió a su rol en el proyecto más importante de su carrera como una persona llena de virtudes.

“Es un muchacho que se caracteriza por ser una persona muy honesta, por ser una persona de principios, de caballerosidad, de familia y que se entrega completamente cuando ama a una persona”, detalló.

En cuanto al romance entre su papel y el de Gómez en La mexicana y el güero aseguró: “De todas las parejas de la novela, nuestra relación es la más pura, sana, no tiene ninguna maldad, objetivo. Somos una pareja que ama con el corazón, pero que se ve lastimada debido a las situaciones que ocurren. Ojalá todo mundo pueda encontrar su Diego y su Sebastián”.

Igualmente, precisó que si comparte algo con este rol es que ambos son muy gentiles. “Soy de principios como de antes, que te enseñaban a poner a la pareja del lado de adentro de la acera, a abrir la puerta del coche. Sí tengo mucho de él, pero hay otras cosas que no, por supuesto”, enfatizó.

En la actualidad, la popularidad del joven de 26 años está sobre las nubes y ya cuenta en su perfil de Instagram con más de 200 mil seguidores con los que comparte de su cotidianidad, su trabajo y sus aficiones, como hacer ejercicio para mantener un cuerpo escultural.

En la pantalla, el público puede ver al cubano en La mexicana y el güero de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

