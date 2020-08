Disney Channel 'Sing Along' pondrá a cantar a todos en casa

Los actores y cantantes Meg Donnelly e Issac Ryan Brown pondrán a cantar a todos con el show Disney Channel Sing Along, el cual es un programa especial dedicado a las familias que se mantienen en casa debido a la pandemia de coronavirus.

Este espectáculo grabado en cuarentena también contará con la participación especial de artistas como Demi Lovato, Ruby Rose Turner, Coco Jones, Olivia Rodrigo, Milo Manheim, Ariel Martin, entre muchos otros que cantarán algunos de los temas más emblemáticos de series y películas de Disney Channel como High School Musical y Zombies.

Durante una conferencia por medio de videollamada, Meg e Issac hablaron de su experiencia sobre este espectáculo y afirmaron que el objetivo es entretener y divertir a toda la familia por unos instantes.

"Esta forma de llevar diversión es muy diferente para nosotros pero creo que ha sido de las cosas más especiales que he hecho en estos meses y me gusta saber que podemos llevar un poco de alegría a las casas", mencionó Meg, quien protagonizó la película Zombies de Disney Channel.

Mientras que Issac señaló que uno de los retos más grandes de hacer un show como este fue que debieron de filmar desde sus hogares.

“En general no fue complicado, pero sin duda creo que lo más difícil fue grabar desde casa, pero confieso que me divertí tanto que no lo vi como un desafío. Simplemente es algo completamente diferente a lo que debemos adaptarnos en estos momentos”, destacó Issac Ryan Brown, quien ha participado en diversas cintas y proyectos como The Owl House, Kim Possible, The Rookie, entre muchas otras.

Asimismo Meg comentó que para llevar a cabo este programa especial, la producción de Disney Channel les envió vídeos de las coreografías; además destacaron que compartir momentos con artistas como Demi Lovato y Coco Jones fue muy especial.

"Nos enviaron video a nuestras casas para aprendernos los pasos de baile y ensayarlos frente a las cámaras para mostrar lo mejor de nosotros. Antes de hacerlo pensé que sería algo complicado, pero realmente fue sencillo e hicimos un buen equipo", explicó Meg.

En cuanto a las canciones Issac señaló que son temas con los que crecieron y jamás imaginaron poder cantarlos en televisión. “Fue grandioso, crecimos con los temas de High School Musical, entonces también queremos mostrarle a las nuevas generaciones estas canciones”, indicó.

¿Qué se podrá escuchar?

-Entre las canciones que se podrán escuchar se encuentran What time is it de High School Musical 2, Guardian Angel (Let it Shine), Break This Down (Descendientes 3),

-También se podrán escuchar It’s On (Camp Rock 2: The Final Jam), Fired Up (Zombies), All I Want (High School Musical) y Best Summer Ever (Teen Beach Movie 2).

-Después se podrán disfrutar las nueve canciones originales de Zombies 2 mientras se ve la película.

-Los actores Meg Donnelly e Issac Ryan Brown tienen 20 y 15 años respectivamente y ya cuenta con una amplia trayectoria en la televisión.

