Dylan Minnette muestra su faceta como músico con Wallows

En una faceta completamente diferente a lo que hemos visto en su carrera, el actor y protagonista de la serie 13 reasons why, Dylan Minnette le da paso a la música con su banda de rock alternativo llamada Wallows conformada también por los jóvenes músicos, Braeden Lemasters y Cole Preston, quienes desde hace años son sus grandes amigos.

Wallows tiene 9.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y el videoclip de su canción Are you bored yet cuenta con 35 millones de visualizaciones en YouTube.

En entrevista con Publimetro, Dylan afirmó que el objetivo de su carrera siempre ha sido enviar mensajes positivos a las nuevas generaciones; además Braeden y Cole dieron algunos detalles de su tour virtual.

¿Cómo será el tour virtual?

Cole Preston: –Regresamos a los escenarios pero de una forma diferente, por medio de esta gira virtual. Se trata de conciertos que realizamos en el Teatro Roxy de Los Ángeles, que fue el lugar donde nos presentamos por primera vez en 2017 y ahora presentaremos cuatro sets completos de nuestra música que seguramente les resultará muy agradables, además filmamos con todas las medidas y protocolos de seguridad.

¿Dylan es difícil para ti llevar tu carrera como músico y actor?

Dylan Minnette: –Fue muy difícil al principio porque estas dos carreras son muy absorbentes, cuando estás filmando una serie o una película estás básicamente todo el día en el set y es muy difícil desprenderse para hacer otros proyectos mientras que con la banda es complicado porque también pasamos muchas horas en el estudio o en presentaciones, entonces es algo duro. Actualmente le estoy dando prioridad a este proyecto porque es lo que siempre he querido hacer.

Al protagonizar la serie 13 reasons why enviaste un mensaje muy importante a los jóvenes ¿Piensas hacer lo mismo con tu música?

Dylan Minnette: –Creo que como artistas y músicos debemos enviar un mensaje positivo siempre, nunca algo negativo o incite a hacer daño a alguien. Nuestro objetivo como banda es pasarla bien, exponer nuestros sentimientos, emociones, experiencias y convertirlas en música, eso es lo más importante ahora mismo y durante este tiempo en cuarentena hemos sabido explotar más esto y componer nuevas canciones.

¿Cómo podrían definir su música?

Cole Preston: —Somos un conjunto de muchos sonidos e influencias musicales, los tres tenemos gustos muy diversos desde el hip-hop, la música electrónica, nos gustan muchas bandas de rock, entonces creo que la definición correcta es que somos una banda de rock alternativo pero siempre estamos dispuestos a explorar con sonidos que realmente nos gusten.

En 2019 lanzaron su primer disco Nothing Happens ¿Cómo fue el proceso creativo?

Dylan Minnette: —Fue algo increíble y muy divertido porque por fin pudimos plasmar todas las canciones que teníamos en mente. El proceso realmente fue muy significativo para nosotros porque nos conectamos mucho y realmente estamos muy orgullosos del álbum porque nos ha traído muchas satisfacciones.

¿Esperaban el éxito que están teniendo actualmente?

Braeden Lemasters: —Confiamos mucho en el proyecto, así que de cierta forma creo que logramos causar empatía con las personas y eso llevó a tener millones de reproducciones.

Las claves

El próximo 13 y 27 de septiembre se podrán ver los conciertos de Wallows en el Teatro Roxy de Los Ángeles.

These Days es uno de sus temas más exitosos, pues cuenta con 54 millones de reproducciones en Spotify y 18.3 millones de visualizaciones en YouTube.

La agrupación se hizo popular en TikTok debido a la canción Are you bored yet? (¿Estás aburrido todavía?) durante la cuarentena.

Wallows hizo su debut en 2017 con la canción Pleaser, la cual los posesionó en los primeros lugares de las plataformas digitales de música.

Antes de llamarse Wallows, los integrantes buscaron diferentes nombres pero se dieron cuenta de que Wallows era el más original.

Su canción OK fue producida por John Hill, quien en dos ocasiones fue nominado al Grammy como productor del año.

