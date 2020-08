Ingrid Coronado anuncia su regreso con nuevo programa ¿en TV Azteca?

La conductora Ingrid Coronado anunció que regresará a los medios de comunicación pero ahora con un programa de radio que se transmitirá por MVS.

Tras varios años alejada del espectáculo, Ingrid Coronado comenzará un nuevo proyecto en el que hablará de diversos temas. Este nuevo programa se llamará Conectadas, en el que compartirá micrófono con la locutora Tamara Vargas.

Ingrid Coronado luce fresca y radiante con un vestido floreado con vuelos muy primaveral La animadora irradia felicidad y belleza.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ingrid Coronado de 46 años de edad afirmó que en este nuevo programa hablará de temas como nutrición, familia, sexualidad, entre otros.

"Hace casi un par de años decidí dejar la televisión, quería dedicarme a hacer otras cosas, había algo que ya no me llenaba, que no me hacía sentir, plena, que no me hacía sentir feliz, así que todo este tiempo estuve estudiando mucho, preparándome mucho, tomé cursos, talleres coaching, master classes, leí libros, cualquier cantidad de cosas para prepararme para un momento como este y me siento muy feliz, me siento muy contenta de que por fin llegó esta gran oportunidad para mí", comentó Ingrid Coronado.

El programa se estrenará este 31 de agosto por MVS por el 102.5 de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas, por lo que Ingrid Coronado aseguró que está muy entusiasmada por esta nuevo proyecto.

"Es importante que seamos amigas, amigos porque es un programa para hombres y mujeres, todas las personas queremos estar menor, queremos tener mejores relaciones personales y nosotros tenemos a las personas para poder lograrlo", afirmó Ingrid Coronado.

