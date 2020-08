Freddy y Germán Ortega aprenden a lidiar con los haters

Freddy y Germán Ortega mantienen su paso dentro de la comedia mexicana, la dupla de actores ha logrado desarrollar varios contenidos en otros áreas como el teatro, para compartir su creatividad a largo de 30 años de carrera artística.

“Somos personas que amamos lo que hacemos, escribimos por largas horas, pero lo gozamos. Igual a la gente le va gusta nuestro trabajo, pero igual no. Un día un estúpido, perdón, en Twitter nos criticó pasando la línea del respeto, de que no teníamos ni idea de lo que era la comedia. Hay quienes no lo entienden, pero sí sabemos, para que te peleas con la gente que piensa que el humor es solo lo que se ve en determinado canal, no es así”, señaló Freddy Ortega.

Los Mascabrothers regresan a la pantalla con Relatos macabrones este lunes 31 de agosto por la barra de comedia Noche de buenas.

“Las historias de terror más estúpidamente divertidas. Son leyendas urbanas basadas en lo que la gente se cree o se inventa, leyendas vivas para gente que morirá… de risa. Televisa nos pidió un proyecto, que son 24 programas, por lo que trabajamos de día y noche para sacar el proyecto. Esperamos que a la gente le guste”, añadió el también productor.

La llorona maldita, Sancho y Glu Glu Demon vs. Las marchantas del amor malditas, El pollito asesino maldito, El charro negro, pero que se viste de blanco maldito, son algunos de los cuentos jamás contados en la manera de Frank e Igor, quienes darán vida a estas historias de terror.

“Es difícil hacer comedia en estos tiempos, porque la gente critica todo. La comedia tiene diferentes formatos. Hay tres maneras de hacerlo: una de las maneras es de identificación y observación que es el que está de moda, pero hay otro, como el de personaje o contar chistes; al final, nosotros exploramos todo los tipos de comedia y eso es lo que nos mantiene vigentes. Nos hemos atrevido a salir de personajes como los cocineros , y no es que los dejamos a un lado, sino que ya los trascendimos”, dijo en entrevista Freddy Ortega.





Haters

Freddy y Germán Ortega agradecen el cariño de la gente y enfrentan las críticas de los haters a su trabajo. Reconocen que es complicado hacerles entender a algunos que no son unos artistas improvisados.

“Es muy difícil estar, pero estamos satisfechos con nuestra carrera. Somos actores que no solo hacemos comedia. Hemos cerrado bocas con espectáculo como Spamalot y El joven Frankenstein. Hay gente que no los ha visto y critican, de que no sabemos hacer comedia, eso es un punto de vista”.

El actor finalizó, “si me muero mañana, no importa, porque estamos bien mi hermano y yo, nos queremos, amamos, cuidamos y hacemos lo que nos gusta, eso es lo más importante”.

Personajes Macabrones

Freddy Ortega

Frank: Un científico frustrado, soltero, no sabemos si tiene algún familiar sanguíneo cerca, pero lo que sí sabemos, es que tiene aIgo en quién a encontrado una gran compañía, pero sobre todo, un gran amigo. Frank es la única persona que puede entender a Igor y por tanto, él traduce todo lo que Igor quiere decir.

German Ortega

Igor: Un experimento biológico que se escapó del laboratorio donde fue creado; tiene un problema lingüístico que le impide comunicarse como él quisiera, es por eso que las palabras que salen de su boca se piensa que tienen doble sentido, cuando él quiere decir todo lo contrario.

Él a encontrado en Frank un amigo, una compañía y un gran traductor.

Perejila y Jitomata

No se sabe a ciencia cierta si son hombres, mujeres o quimeras. Sabemos que tienen una relación amistosa desde hace mucho tiempo, ya que se conocieron en un curso de cocina y desde ahí se han vuelto inseparables.

Los Wue

Son un par de amigos fresas; ambos hablan de la misma forma, actúan de la misma forma, se visten de la misma forma y tienen el cabello del mismo color… y la misma forma. Se caracterizan en que el final de cada frase que sale de su boca terminan con “wue”.

¿Cuándo y dónde ver Relatos macabrones?

Lunes y viernes a partir del 31 de agosto, al terminar el noticiero de Denise Marker.

