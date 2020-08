Ana Brenda Contreras luce elegante traje de baño animal print durante escapada a la playa

View this post on Instagram

Huipil de la comunidad indígena de San Juan Colorado, Oaxaca. Elaborado en telar de cintura con hilos de algodón, trabajado a mano por una artesana que tarda aproximadamente un mes según las horas al día que trabaje. Tengo la fortuna de tener una colección que atesoro cada viaje me hago de uno más ( o dos) , este es de @avae_mx Si puedes siempre apoya el trabajo de nuestros artesanos , no regatees y especialmente en estos tiempos difíciles consumamos nacional A ❤️🇲🇽//// Huipil from the indigenous community of San Juan Colorado, Oaxaca. Made on a backstrap loom with cotton threads, worked by hand by an artisan and it takes about a month depending on the hours per day that she works. I am fortunate enough to have a collection that I treasure with all my heart and every trip I make I get one more (or two),mine is from @avae_mx Whenever you can support Mexican artisans especially in this difficult time and buy local conscious clothing , do not haggle and always love Mexico. A ❤️🇲🇽