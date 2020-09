Harley Quinn más caótica que nunca en Aves de presa

La parvada está completa, ya puedes encontrar Aves de Presa en formato casero, para verla las veces que quieras.

Cameron Diaz y Margot Robbie se unen en uno de los mejores videos que ha dado la cuarentena El clip está lleno de estrellas

Margot Robbie (“Bombshell,” “Once Upon a Time in…Hollywood,” “I, Tonya”) repite su rol como la entrañable y atrevida traviesa Harley Quinn en “Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)” de DC.

Dirigida por Cathy Yan (“Dead Pigs”) de un guión de Christina Hodson (“Bumblebee”), la película está basada en personajes de DC. El elenco principal también incluye a Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfield Lane,” “Fargo”) como Cazadora, Jurnee Smollett-Bell (“True Blood”) como Canario Negro, Rosie Perez (“Fearless,” “Pitch Perfect 2”) como Renee Montoya, Chris Messina (“Argo,” “Sharp Objects”) como Victor Zsasz, e Ewan McGregor (“Doctor Sleep,” las películas de“Trainspotting”) como el Súpervillano de DC Roman Sionis/Máscara Negra. La debutante Ella Jay Basco también protagoniza como Cassandra “Cass” Cain en su debut en cine.

“Aves de Presa (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn)” fue producida por Robbie, Bryan Unkeless y Sue Kroll. Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter y David Ayer fungieron como productores ejecutivos.

Acompañando a Yan detrás de cámaras estuvo un equipo creativo compuesto por el director de fotografía Matthew Libatique (“A Star Is Born,” “Venom”), la diseñadora de producción K.K. Barrett (“Her”), los editores Jay Cassidy (“American Hustle,” “Silver Linings Playbook”) y Evan Schiff (“John Wick Chapters 2 & 3”) y la vestuarista Erin Benach (“A Star Is Born”). La música es de Daniel Pemberton (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”).

¿De qué trata?

Cuando el villano más infame y narcisista de Ciudad Gótica, Roman Sionis (Ewan McGregor) y su entusiasta mano derecha, Zsasz (Chris Messina), fijan su mira en una jovencita llamada Cass (Ella Jay Basco), la ciudad es puesta de cabeza en su búsqueda. Los caminos de Harley (Margot Robbie), Cazadora (Mary Elizabeth Winstead), Canario Negro (Jurnee Smollett-Bell) y Renee Montoya (Rosie Perez) chocan, y este cuarteto disfuncional no tendrán opción más que unirse para derrotar a Roman.

ELEMENTOS DIGITALES

Modo de Vista Ojo de Ave

Aves de Presa: La Jaula de las Locas

La Suciedad y el Crimen

Nerds Locas

Romanesco

La Sanidad es Taaaan de la Temporada Pasada

Amor y Odio en Patines

Errores de Filmación

Waner Bros

También te puede interesar: