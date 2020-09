Guerreros 2020: Este el participante que muy pocos soportan dentro de la competencia

El reality deportivo extremo Guerreros 2020 cada vez más va mostrando polémicas y demás circunstancias que difícilmente pasan inadvertidas. Y es que tras varias semanas de competencias y convivencia muchos de sus participantes no han tenido reparo en señalar con quiénes se han sentido a gusto y con quiénes no. De ahí que no ha sido extraño que al ser consultado, el costarricense Jefferson Kellerman, sobre con quién no se ha sentido muy cómodo durante esta contienda, no tuviera reparo en señalar a Nicola Porcella como uno de los competidores más insoportables.

La encuesta formó parte de las actividades tras cámaras que realiza la producción del programa a fin de brindar material diferente en sus redes sociales y para que los televidentes vayan conociendo mejor a sus guerreros y escojan a su favorito. Kellerman se ha caracterizado por ser muy expresivo y forntal. Para él Porcella se ha convertido en una persona con la que pocas veces se puede crear un vínculo o llegar a un acuerdo. Lo que a su parecer lo convierte en insoportable.

"Hijole, a quien nadie aguanta es…… a veces Nicola", dijo con una sonrisa con la que confirmó su sinceridad tras la interrogante.

Nicola también ha protagonizado los momentos más polémicos dentro de la competencia, ya que desde su cambio de "Los Cobras" a "Los Leones" no ha parado de criticar y de expresar sus ganas de salir de la competencia, por no sentirse a gusto con las dinámicas establecidas en el programa.

Además fue víctima de señalamientos que resultaron ser falsos, ya que Macky González, había comentado que había sido agredida por este concursante peruano quien luego de la aclaratoria y disculpas se mostró igual de molesto por el mal rato que le hicieron pasar en esta contienda.

Con esto queda claro, que a pesar de que este joven ha hecho su mejor esfuerzo para seguir y enfrentar cada reto, no ha sido bien visto por el resto de sus compañeros, quienes lo consideran insoportable y complicado para mediar.

