Luisito Comunica provoca polémica y es acusado de machista

Luisito Comunica vuelva a estar en boca de muchas personas en sus redes sociales, en especial en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen titulada "Nalgas locas" con una referencia a un mezcal.

La fotografía muestra al youtuber promoviendo una botella de bebida alcohólica con la leyenda: "Tus nalguitas son mías", con una mujer que viste un short corto.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos seguidores dieron su apoyo, mientras otros lo tacharon de machista, de mostrar a la mujer como un objeto y promover la violación.

La imagen cuenta con más de dos millones de "Me gusta" y un sin número de mensajes.

“A eso le llamo yo buen Marketing, deme 10 botellas”, señaló el youtuber Dominguero; así como Juan de Dios que añadió, “Diablos señorito”.

Luisito Comunica supera los 30 millones de seguidores en su canal de YouTube y más de 20 millones en Instagram.

Reacciones a favor y en contra

“Desde hoy dejo de seguir te Crak , en general!! no puedo admirar a alguien que normaliza el machismo”.

“Pseudofeministas no pueden ver que una mujer se preste para una publicación así, ahora deciden por el cuerpo de otra? Que cringe dan estas pibas que se creen feministas y no saben un choto de feminismo”.

"Con que cara exiges que se respeten tus ideales. Si no eres abierta a escuchar otras opiniones sin insultar".

“Es sorprendente ver comentarios tan extremistas, hablando de violación y mil cosas más, esa foto claramente es humor, un meme, [email protected] por favor debemos saber diferenciar lo que es una verdadera agresión. Antes de hablar, debemos de pensar las cosas, ser razonables y lógicos. No acusar sin fundamentos reales".

“¿Qué onda con tu apología a la violación? Machito tenías que ser”.

“Desafortunada publicación mi querido Luis. (En los 80's sería chistosa….. lamentablemente.) El respeto a la mujer, que entiendo, es parte de tus valores, queda en entredicho con esta publicación. Te recomiendo revisarla y publicar algo que cambie la percepción negativa que generaste”.

“Me da risa la gente que se ofende”.

“Nadie: Los que se ofenden de todo: cLaRammEnmtE Ez UnMa BiOLaSiom”

“No tiene nada de gracioso que estás normalizando la cultura de la violacion".

“Ne es humor, no es divertido promover la violación”.

Te invitamos a consultar:

¡Genial! Mazda ofrece servicio digital para mantenimiento de sus autos La marca japonesa ahora ofrece agendar cita digitalmente para el servicio de mantenimiento del auto con varias ventajas para los propietarios

“Pero qué les pasa en los comentarios, es su novia ? ahroa todo es machismo y violación”

“Típico Machito".

“pinche generación pitera que de todo se ofende éxito a luisillo el pillo”

“Bien dicen, si no te embona el chile, para que verga estás ahí?

“Ok, vemos que luisito está burlándose del nombre de una botella junto a su novia posando en la foto, pero, dejando de lado…….. alguna feminista que me explique porque demonios!!! la violación es considerada cultura!? porque a cada rato leo sobre "promoviendo la cultura de la violación" díganme qué significado tiene o porque le denominan a un delito, una asquerosidad, a un crimen, "cultura".

"Te van a llover bastantes feminazis por eso ? es solo una foto disfruten la vida generación de cristal que todo les ofende vivan y dejen vivir ? bien luisito el pillo".

"Cómo les encanta hacer el ridículo a las feministas, ofendiéndose por una simple foto jajajajajajajaj".

"Haber, seré claro ¡si son generación de cristal, sensible no leas esto! (lo diré de mi forma ecuatoriana) ¿por qué chuchaaaaaaa se buscan joderle la vida a los youtubers? no tienen otras hvds que hacer? si no te gusta la publicación que hizo luis (que es una broma dah!!) simplemente no la veas no le des like y si te nace de los hu… bloquealoooo!! pero no dañes la reputación de alguien que por muchos años ah estado consiguiendo. al que noooo conoceee a luisitooo el es así!, el es bromista y buen hombre, y si a ti te promueve el machismo o violación!! saca tu pu… conclusion en tu mente! y no dañes la reputación de otro (como ya lo dije) pura morra descarada, sin nada que hacer y sin novio se ofendió con esto".

“Séper mal la foto aun que ariany sea tu novia no tienes por que exhibirla mostrando media nalga con un mensaje de violación en una botella alcohólica y si ariany está de acuerdo pues queda claro que solo quiere tu fama y dinero".

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: