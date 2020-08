"Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza 'bromas' que no son graciosas", Luisto Comunica

Luisito Comunica publicó una imagen de su novia de espaldas, la cual ocasionó que fuera tachado de misógino y machista.

Esta fue la imagen que desató la polémica.

Debido a las críticas en redes sociales, el youtuber se disculpó, y escribió:

"Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar".

