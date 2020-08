Miguel Bosé decide autoexiliarse de las redes sociales

Miguel Bose tomó una decisión personal al dejar todas las cuentas oficiales de sus redes sociales, algo que generó una polémica ya que se comenzó a señalar que el cantante español había sido expulsado.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, Don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales por los siguientes motivos personales:

No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten", emitió en un comunicado la empresa Seitrack que lo representa.

Se agregó, "en definitiva, no considera que sean un medio libre y adecuado en el que merezca la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual. Considera que en muchas redes sociales se mezclan usuarios reales, y con todo el derecho a expresarse con respeto y argumentar, con usuarios ficticios y usuarios que actúan bajo intereses de terceros, quebrando el sano debate que sobre cualquier cuestión pudiera hacerse".

Por último se aclaró que no fue expulsado de ninguna red social, sino que fue decisión propia no aceptar las condiciones que las rigen y deja de pertenecer a las mismas.

Es de público conocimiento el bloqueo de las redes sociales de #MiguelBosé. Desde este espacio repudiamos la censura , respetamos la libertad de expresión y de opinión de todas las personas.#siempreconbose https://t.co/ZU3uQav6A6 — MiguelBose Argentina (@MiguelBoseArgen) August 29, 2020

Que manera de censurar a la gente,tenemos derecho a pensar distinto,.una campaña bien https://t.co/FZ0zUSmMUa me cae nada bien #MiguelBose ,pero de ahí a censurarlo en todas las redes…no me parece! — PARK . KAEMPFFER. VIKA ⚡⚡ (@VictoriaKaempf1) August 31, 2020

Ahora que ya han retirado a #MiguelBose de las redes por capullo, #ServiciosSociales le debería retirar a los hijos — Juana (@blue_nanita) August 31, 2020

