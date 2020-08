OV7 ofrecerá concierto acústico en streaming

OV7, la emblemática agrupación del movimiento pop la década de los 90, regresa a los escenarios, de manera virtual, para dar un repaso por sus tres décadas de canciones, baile, alegría, recuerdos y amistad. Mariana Ochoa, Lidia Ávila, M´Balia Marichal, Erika Zaba, Kalimba, Ari Borovoy y Óscar Schwebel ofrecerán un show en vivo vía streaming.

Kalimba afirma que aprendió a tomar riesgos gracias a la escuela de OV7 El cantante experimenta en el pop urbano para su nuevo disco; al tiempo que desarrolla sus diferentes facetas como músico, intérprete, productor y papá.

Esta es la primera vez que los 7 integrantes crean un espectáculo totalmente acústico que será IRREPETIBLE. La fecha pactada será el domingo, 13 de septiembre, a las 18:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Para esta noche, su repertorio incluirá grandes clásicos como Que triste es el primer adiós, Enloquéceme, Me gustan los dos, Te quiero tanto, Tus besos, Un pie tras otro pie, No me voy y Tengo El Control, entre otros. Cabe mencionar que en YouTube su video Enloquéceme tiene más de 42 millones de reproducciones. Mientras que en Spotify tienen en promedio 1,779,625 de oyentes al mes.

En este 2020, OV7 cumple 30 años de vida donde han demostrado que al pasar de los años ellos siguen tan vigentes como en sus inicios. Sus canciones son bailadas y cantadas en fiestas, reuniones, karaokes y también, se podría decir, que han sido el soundtrack de vida de algunas personas. Sin duda, han marcado a más de una generación.

Costos y venta de boletos

Domingo, 13 de septiembre – 18:00 horas a través de Ticketmaster Live

La venta iniciará el 31 de agosto en punto de las 12:00 horas

*Precio General $350

*Precio Citibanamex $245

