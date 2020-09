Suvivor México 2020: Estas fueron algunas de las reacciones más polémicas de este final de temporada

La dura y extrema competencia de TV Azteca Suvivor México llegó a su fin dejando una gran cantidad de comentarios y críticas. Y es que a pesar de que muchos de los televidentes quedaron a gusto con el triunfo de Eduardo Urbina, otros vieron con malos ojos que no se le dio protagonismo al ganador quien no tuvo ni el tiempo para expresarse ante las cámaras al ser premiado con los 2 millones de pesos. Esto generó un fuerte debate en las redes sociales en las que los seguidores de este espacio no dudaron en expresarse.

Estas fueron algunas de las reacciones más polémicas de la final de Suvivor México 2020

La red social Twitter se convirtió en el espacio ideal para que los seguidores de Suvivor México 2020 comentaran su descontento al robarle el protagonismo que se merecía Eduardo Urbina, quien tras dos meses de duras pruebas y extrema convivencia, lograra destacar ante el resto de los competidores que uno a uno fue eliminado dejando así un espacio para que este joven demostrara su potencial y su fuerza física y emocional.

Y es que tras ser nombrado como el ganador, los televidentes no tuvieron la oportunidad de disfrutar del momento en el que le fue otorgado su premio ni mucho menos se pudo apreciar las primera palabras tras saberse el veredicto final. Esto hizo que los seguidores se quejaran, pues este era el momento para que Urbina brillara aún más tras la dura competencia.

Y las palabras del ganador, la entrega simbólica del cheque, tache les falló… — Seleniux🏡😉 (@GuillenSelene) August 31, 2020

Y que pasó con el después del triunfo?? Las palabras al ganador?? Las palabras de duggan?? Parece que les urgía que se acabara!! — Chris G (@Chris1121120) August 31, 2020

No, la verdad super triste que no hubo palabras del ganador. Cortaron la final muy repentino. Teniendo 3 horas de programa no podian guardar 2 minutos para la despedida?! — Blue (@Blueskydream2) August 31, 2020

Aparentemente la falta de tiempo en la transmisión acortó este momento tan esperado por la audiencia generando así un claro malestar. Solo a través de las redes sociales es que se pudo apreciar las palabras del nuevo Suvivor México 2020:

"No puedo estar más agradecido y más feliz de haber vivido y disfrutado esta experiencia. Es un viaje en el tiempo, es una locura, es vivir emociones y experiencias desde cero, el tener que conseguir tu comida, el lidiar con personas todo el tiempo. Esta emoción de la final fue algo realmente mágico. Creo que este programa estaba realmente hecho para mí".

