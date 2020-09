¿Qué hará Lupillo Rivera con el tatuaje de Belinda en su brazo?

Pese a que los cantantes Belinda y Christian Nodal mantienen una relación desde hace unas semanas, Lupillo Rivera aseguró que no se borrará el tatuaje que se hizo en el brazo izquierdo con el rostro de la intérprete de Amor a primera vista.

Así lo dijo el cantante a Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano: "Ese se tiene que quedar ahí porque así empeñé mi palabra, mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos, y si me pide que me lo quite, pues lo haré por respeto".

De acceder a borrar el tatuaje de su cuerpo, Rivera estaría rompiendo una promesa que le hizo a Beli, pues el propio cantante reveló que la intérprete le hizo jurar que nunca se lo quitaría.

El intérprete del tema Despreciado reconoció que el noviazgo de su excompañera de La Voz no le dolió, incluso aprovechó la oportunidad para afirmar que “todavía estoy sobre Mónica y todavía no me marca”.

"Yo ya le pedí una disculpa a Christian y Belinda porque me están metiendo en sus notas y esas notas son de ellos. Deben disfrutar del amor, de su momento, de lo que vayan a durar. Les deseo lo mejor del mundo, yo la verdad estoy muy tranquilo y feliz y qué bueno que finalmente la muchacha encontró el amor", dijo.

