La grave consecuencia que Jorge Enrique Abello sufrió por interpretar a 'don Armando' en "Betty, la fea"

En el año 1999, Jorge Enrique Abello ya había construido una sólida carrera como actor en la televisión colombiana de la que cualquiera podría sentirse orgulloso, pero para él no fue sino hasta que superó el reto de darle vida al histérico galán ‘Armando Mendoza’ en Yo soy Betty, la fea que se graduó como histrión.

Abello, quien llegó a interpretar al neurótico presidente de Ecomoda por azares del destino, puso toda su dedicación y talento para encarnar con verosimilitud al emblemático personaje por el que lo siguen aludiendo y reconociendo a más de 20 años del estreno de la novela.

La vivencia personal de Fernando Gaitán que recreó ‘don Armando’ en “Yo soy Betty, la fea” La escena es una de las que marcó a Jorge Enrique Abello.

Con su personificación, el colombiano se ganó un gran reconocimiento como actor, dio un salto a la fama mundial sin precedentes y se hizo con el cariño de millones de televidentes en los más de 180 países donde la historia original de Fernando Gaitán se ha transmitido.

No obstante, pasar dos largos años en extenuantes jornadas de grabación de casi 20 horas al día metido en la piel del malhumorado y explosivo amor de ‘Beatriz Pinzón Solano’ no solo tuvo como resultado el despegue de su carrera, también tuvo un grave efecto sobre su salud que puso en peligro su vida.

Jorge Enrique Abello revela la secuela que le dejó encarnar a 'don Armando'en Betty, la fea

En el año 2000, tras cumplirse un año de haber arrancado las grabaciones de Yo soy Betty, la fea, a Jorge Enrique Abello le detectaron una grave enfermedad en el corazón como consecuencia de los arranques de ira y emociones violentas que continuamente debía actuar para su papel de ‘don Armando’ en el melodrama.

Abello habló al respecto por primera vez catorce años después del suceso durante una entrevista a Nex Panamá, donde contó que recibió el diagnóstico mientras cumplía algunos trámites para poder comprar una casa junto a su entonces esposa, Marcela Salazar Jaramillo.

“Después del primer año de Betty, la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me aceptaron en el seguro…, (me dijeron) primero tienes que ir a que un cardiólogo”, recordó en la plática al canal panameño vía web cam.

El histrión acudió a la cita con un médico amigo, pero lo que comenzó como un examen de rutina corriente se convirtió en un momento aterrador luego de que los especialistas detectaran una anormalidad en los resultados de uno de los estudios.

“Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma. Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo que era médico y me dijeron ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos”, rememoró.

“En ese momento mi exesposa estaba esperando a Candelaria, mi hija, y se puso a llorar (…). Iba a ser Navidad, era como esta época (mediados de diciembre) precisamente”, destacó.

Los médicos le explicaron que debían intubarlo y hacerle algunas revisiones pues pensaban que estaba sufriendo un infarto silencioso en ese instante. Aunque ese afortunadamente no fue el caso, a Jorge Enrique le descubrieron una delicada enfermedad por la que debe someterse a chequeos anuales desde su actuación en Betty, la fea.

“Descubrieron que no era un infarto, yo tenía una línea caída en mi electrocardiograma como si estuviera muerto un pedazo de mi corazón porque uno de los ventrículos, el izquierdo, se ensanchó un poquito como le pasa al deportista extremo o alguien que muere de muerte súbita”, explicó.

“Se ensanchó al parecer por un shock de adrenalina haciendo las furias de ‘don Armando’. Yo me tengo que revisar cada año pero ese ya volvió a su tamaño normal hace unos años, no tuve que tomar droga ni nada pero siempre fue un riesgo”, destacó.

La inédita anécdota del actor vino a colación luego de que le preguntaran cómo había sido interpretar al personaje y él replicara enfatizando que el reto fue siempre “lograr la verisimilitud”, afán por el que desarrolló este padecimiento.

“El reto era tan grande de ponerme bravo y molestarme tanto que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a ‘Betty’, todo absolutamente todo iba a tener un drama mayor e iba a soportar la historia con toda la verosimilitud posible para que el público realmente se interesara”, concluyó.

En la misma conversación, el eterno prometido de ‘Marcela Valencia’ aseguró que quería mucho a su personaje en Betty, la fea por lo que significó en su vida, aunque muchas personas confundieran la personalidad del papel con la suya.

“Armando’ es un personaje que yo quiero muchísimo, es un personaje que me enseñó, fue mi graduación como actor”, admitió.

“Es un personaje que aparentemente se ve fácil, que por alguna razón me salía natural y la gente pensaba que yo era así, (decían): ‘No, es que Jorge Enrique es neurótico, él es así histérico y bravo’ y la gente se quedó con esa imagen un poquito mía, de ese energúmeno que era ‘don Armando’ cuando se le presentaban las cosas que no quería”, declaró con una sonrisa.

Asimismo, se dijo completamente bendecido por haber tenido la oportunidad de protagonizar la telenovela más exitosa de la historia, donde también actuó con sus amigos Ana María Orozco, Lorna Cepeda, Julio César Herrera, entre otros.

“Es un personaje además que marca como un momento en mi vida muy especial porque me dio a conocer al mundo entero, porque me permitió llegar a las casas de muchas familias en todas partes de la Tierra prácticamente y me permitió la posibilidad de hacerlos reír por lo cual creo que soy un bendecido de haber podido pasar ese momento tan agradable con todos ustedes”, finalizó.

