Muere DJ Erick Morillo tras ser acusado de agresión sexual

El artista y DJ Erick Morillo, conocido por el éxito I Like to Move It de 1993, fue encontrado muerto a los 49 años en su mansión de Miami Beach, confirmó la policía de esa ciudad del sur de Florida.

De acuerdo con el sitio TMZ, fuentes policiales informaron que el cuerpo del DJ fue encontrado durante la mañana de este martes en Miami Beach, después de que agentes recibieran una llamada al 911.

Por el momento, las circunstancias de la muerte no han sido esclarecidas.

BREAKING: Erick Morillo, the international DJ who was facing charges of sexual battery, was found dead Tuesday, Miami Beach police say. https://t.co/gRO9s7xx5O — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2020

La noticia sobre el fallecimiento llega unas semanas después de que el músico fuera arrestado en Miami por cargos de agresión sexual en un episodio presuntamente ocurrido en diciembre de 2019.

