Patricia Manterola 'descongela' sus encantos en la televisión

Patricia Manterola está lista para mostrar sus encantos en la pantalla chica a través del estreno de la nueva temporada de la serie Renta congelada por Televisa.

“Los que estamos en el entretenimiento hemos tenido que trabajar el doble, porque la gente está en casa encerrada y el trabajo como el que hacemos en Renta congelada, es un entretenimiento para liberar cualquier aspecto negativo que estén viviendo. Por eso, la tercera temporada llega para regalarles un poco de risa y alegría a las familias mexicanas”, señaló Patricia Manterola.

La actriz hace el papel de Delia (La Esotérica), que no tiene ninguna semejanza con ella.

“Delia no tiene casi nada de mi, la verdad no me identifico mucho con ella, pero si la disfruto mucho. Es tan deliciosa, desde que me la presentaron en el primer episodio me enamoré de ese personaje. Es coqueta, esas combinaciones para vestir no son tan bonitas, pero para ella son espectaculares. Cuando empezamos cuestioné el porqué estaba como un personaje como el Puerqui, porque ella es completamente pulcra y le gusta el orden, pero entendí que era como un hijote, por eso es un amor más maternal, que de pareja”.

Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo se busca hacer un contenido para competir en la pantalla chica y plataformas digitales.

“La gente tiene un abanico extenso de contenidos en línea, por eso es un logro mantener la atención de la familias para este sitcom (comedia de situación) durante dos temporadas. Es un programa muy fresco, en el que Pedro Ortiz de Pinedo está refrescando los contenidos.

La también cantante lanzará una nueva canción, el próximo 18 de septiembre.

Estreno de Renta congelada

12 capítulos de 22 minutos, a partir del 3 de septiembre a las 23:00 horas por Las Estrellas.

¿De qué tratará?

Ana se ha ido, dejando a Fernando como cachorrito abandonado, pero Fernando no se rendirá y decidirá salir a buscarla ante la manipulación de Federico, quien le ha hecho pensar que Ana se fue a vivir al África a sembrar remolachas. Delia y Federico creen haber ganado la batalla. Se quedaron con la casa, por fin, pero… Luis Alberto no dejará que su triunfo les dure mucho tiempo, pues ha logrado subarrendarle la propiedad a una nueva pareja, Nico y Sam.

Él es un podólogo tacaño y conformista, que alcanzó la fama de niño en el programa “chiquillando” en los años noventas.

Ella es una simpática y entusiasta desempleada, maniática de la limpieza y el orden. Creyeron haber llegado a una casa amueblada para ellos solos, pero jamás imaginaron que incluiría a dos curiosos inquilinos, Federico y Delia.

