Sabo Romo gesta anécdotas, música y libro durante pandemia

Sabo Romo nunca creyó que 2020 lo pondría a prueba, tanto en el aspecto personal como profesional. El músico lleva más de seis meses en cuarentena, que tendrá una pequeña pausa, el próximo 5 de septiembre cuando presente Rock en tu idioma eléctrico desde el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

“Pasé por una situación personal de la que afortunadamente salí muy bien librado hace 26 años, ahora regresa esto; además, tengo que decirlo, no es que me encante a hablar del tema, pero sabrán que tuve un episodio de violencia en la última semana de enero, entonces mi confinamiento va cinco meses de esto más el mes anterior. Al final, después de este tiempo estamos cerrando el octavo mes del año, en el que podríamos decir que no ha pasado algo, pero claro que han pasado muchas cosas”, compartió Sabo Romo.

El músico gusta de bromear y ventilar sus propios defectos, con la intención de mostrar que vive la vulnerabilidad a flor de piel.

“En estos seis meses he cambiado más que los cuatro años anteriores. Soy un paciente de riesgo para donde le mires o por dónde le busques. Yo podría encabezar el libro de riesgos de Covid-19, pero estoy bien y mi rock and roll está muy bien”.

Por ahora, está emocionado por el livestream que dará con Rock en tu idioma eléctrico, el proyecto musical está por cumplir seis años.

“Este confinamiento nos dio la energía de intentar un ejercicio a la distancia con mis compañeros de Neón, Rostros Ocultos, Ritmo Peligroso, Enanitos Verdes, Leonardo de Lozanne, Andrea Echeverri, María Barracuda, Ugo Rodríguez, cuando menos pensamos ya teníamos terminado un disco”.

Sabo adelantó que tendrán un sold out: “la gente estará disfrazada de butacas, casi casi, será una sensación bien extraña, además será el primer livestream que se hace desde ahí (Auditorio Nacional). Ha sido un proyecto increíble en el que estamos involucrados casi 90 personas y ya teníamos gira por Estados Unidos, pero valió madre y la haremos en 2021″.

Añadió, "para el concierto no estará la Camerata Metropolitana, ahora tenemos una producción en la que estamos 15 personas, el staff también tuvo que ser reducido para presentar un disco versión eléctrica del Rock en tu idioma con otras diez canciones. Los únicos que no viene son Andrea Echeverri y Marciano de Enanitos Verdes, pero con la tecnología, no estarán físicamente, pero sí en el show”.

Aniversario

Sabo Romo cumplirá 40 años de carrera artística en 2021.

“Puedo hablar, tocar, hacer discos a la distancia, se me olvida prender la cámara del Zoom [risas], pero finalmente hay charlas, esfuerzos por seguir comunicando y estar activos. Por ejemplo, con Caifanes cumplo 35 años, con sus detalles, pero finalmente nos sigue llenando de emoción, cosas lindas y descubrimos que tenemos más de la mitad de nuestras vidas juntos haciendo algo en común, se me ilumina la cara cuando hablo de esto”.

Creadores en aislamiento

Dentro de estas aportaciones en medio de la pandemia fue la gestación del libro digital Creadores en aislamiento ( https://issuu.com/conexiongrupo/docs/creadores_en_aislamiento), un proyecto que reúne la reflexión de más de 120 creadores ante el reto Covid-19. Este proyecto es una iniciativa de Conexión con el apoyo de Cultura UANL y Cultura UDG, así como creadoras y creadores del cine, teatro, música, literatura, danza, artes plásticas y artes visuales de 15 países, quienes dan un testimonio que aporta a la memoria histórica.

“Ser parte de este proyecto, Creadores en aislamiento, compartir el mismo papel y la misma tinta con gente que quiero y admiro tanto como Alberto Ruy Sánchez, Diana Bracho, Jis, Jorge Fons, Marina de Tavira, Roberto Sosa, Elena Poniatowska, entre otros, es lo más cerca de los literatos que voy a estar en mi vida [risas]. Es increíble cómo a partir de la información personal podemos ser capaces de hacer una reflexión tan profunda y algo tan tajante como lo que yo escribí en cinco palabras: 'Aunque sea a la chingada, pero nos vamos juntos'”.

Agregó, "me gustaría que el libro fuera físico, pasar la página y ver que mi pose y vulgaridad estén en medio de la coherencia de Diana Bracho, entre otros. Descubres que estás en la chingada, donde además en un sitio que tiene lugar para todos y -efectivamente- ahí estamos más de uno. No sé si me atrevería a llamar reflexión o expresión, pero me parece muy descriptiva de cómo ha pasado todo esto y como nos ha enriquecido este encierro y esta pandemia”, dijo Sabo Romo.





Rock en tu idioma eléctrico

5 de septiembre a las 21:00 horas. Boleto: 200 pesos, por www.eticket.mx

