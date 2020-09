César Bono asiste al programa “Hoy” en silla de ruedas: “No me canso de luchar”

El primer actor César Bono acudió este martes 1 de septiembre a la emisión de al programa Hoy para recibir un merecido homenaje por sus 50 años de exitosa trayectoria artística pero su estado preocupó a los espectadores pues arribó a los foros de Televisa en silla de ruedas y con su bastón.

Durante la transmisión, el intérprete de ‘Frankie Rivers’ en Vecinos sostuvo una conversación con el doctor con César Lozano y los conductores Galilea Montijo y Paul Stanley, quienes se refirieron a las confesiones que el respetado histrión ha dado en el pasado sobre sus problemas de salud y el pronóstico de su cuadro clínico.

En la plática, el artista aseguró que no se cansa de luchar por su salud, aunque sí del movimiento, aspecto con el que ha sufrido luego de sobrevivir a múltiples infartos.

“No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”, destacó con su característico sentido del humor en respuesta a Montijo, quien le pidió que nunca dejara de batallar por su salud.

El comediante explicó que hasta ponerse un calcetín le resulta agotador por lo que aseguró, en modo de broma, que ya se decidió a permanecer desnudo y pidió la comprensión del público al respecto.

“Entonces qué decidí, moraleja, andar encuerado”, comentó en chiste en medio de las declaraciones sobre su estado físico. “Compréndame, soy un hombre de la tercera edad, tirándole ya al séptimo piso”, agregó.

En el matutino de la televisora de San Ángel, Lozano alabó tendidamente el optimismo y la buena actitud con la que la voz de ‘Mate’ en Cars hace frente a sus problemas de salud, las ganas que tiene por vivir, su buen humor, alegría y gran pasión por el trabajo.

Asimismo, le mostraron respeto al recopilar testimonios de algunos de sus más allegados compañeros de trabajo como la protagonista de Mi secretaria, Lupita Lara, y sus compañeros en Vecinos, Lalo España y Ana Bertha Espín.

Por último, le entregaron un reconocimiento y le rindieron un pequeño homenaje con un clip donde se muestra un recorrido por su carrera, en la que ha destacado durante cinco décadas en cine, televisión y teatro.

Por otro lado, la productora de Hoy Magda Rodríguez, subió a su cuenta en Instagram un retrato donde posa junto a Bono, quien aparecía sentado en la silla de ruedas.

Ante el post, los usuarios se sumaron a los aplausos para el actor, pero también hubo quienes reaccionaron apesadumbrados y preocupados por el hecho de que por su condición física deba usar una silla de ruedas.

César Bono y los problemas de salud que enfrenta

El protagonista de la obra Defendiendo al cavernícola vio mermada gravemente su salud luego de sufrir ocho ataques cardíacos que afectaron su movimiento. Igualmente, padece con una hernia hiatal que desestimó operarse.

El año pasado reveló a Reforma que además de que posee venas delgadas, no estaba recibiendo suficiente suministro de sangre al cerebro y tuvo que someterse a la colocación de un stent para abrir sus arterias y venas, entre otros conductos; recogió Debate.

La estrella, que ha estado trabajando sin parar desde los años 60, dio las últimas declaraciones sobre su salud en junio de este año, cuando se abrió con la revista TVyNovelas al respecto y aseguró que, aunque es optimista, está al tanto de que no le “queda mucho tiempo de vida”.

“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, señaló César Bono.

“Soy un hombre optimista. Estoy bien. Luego ponen que estoy en la depresión y no, lo que pasa es que soy realista. Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!”, agregó.

“Además tengo 70 años, si no estoy consciente de que voy a vivir menos que cuando tenía 20 estaría retrasado mental. Claro que no me queda mucho tiempo de vida y claro que mi salud se vio afectada. Incluso la neuróloga que vio mis ocho infartos no sabe cómo es que estoy vivo”, concluyó César Bono, quien cumplirá años el próximo mes.

