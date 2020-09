El género musical House está de luto: Murió el DJ Erick Morillo, famoso por el tema "I Like to Move It", siguen las investigaciones

La noticia de la repentina muerte del DJ Erick Morillo, de 49 años, tiene sorprendida a su fanaticada. Y es que el también productor musical fue encontrado muerto en Miami Beach, este 1 de septiembre en horas de la mañana en su mansión ubicada en Miami Beach. Este suceso enluta al género del House en el que este artista era pionero tras hacerse famoso con el tema lanzado en 1993 y que recorrió el mundo titulado "I Like to Move It".

Según reportó la página TMZ se desconocen aún las causas de su muerte que se produjo a pocos días de saberse que había sido arrestado en 2019 por los cargos de agresión sexual. Tras una llamada al 911 los cuerpos policiales se acercaron a la zona de los hechos para constatar la información de este inesperado fallecimiento.

Kurt le canta al desamor con ‘Roto’ y anuncia autoconcierto en octubre El compositor afirmó que está trabajando en su segundo álbum, que espera se estrene el próximo año

Murió el DJ Erick Morillo, famoso por el tema "I Like to Move It"

El caso por el que fue arrestado Morillo sucedió en 2019 conmocionó a sus seguidores, pues este destacado artista había cosechado una gran cantidad de éxitos que le hicieron recorrer el mundo. Según el reporte policial, la mujer que hizo la acusación trabajó con él en una fiesta en la que al terminar fue invitada a la mansión del DJ quien tras varias insinuaciones obtuvo el rechazo de la chica.

Y una vez que ella se quedó dormida en otra habitación dispuesta para los huéspedes, al despertar se dio cuenta que estaba desnuda y contaba con la compañía de Morillo quien estaba en las mismas condiciones. Así lo indicó el portal Local 10.

Luego de esto el artista se sometió a una prueba de ADN que resultó positiva, dejando en evidencia la agresión sexual por la que fue señalado, empañando así su trayectoria repleta de éxitos como "I Like to Move It" que sigue vigente en la industria musical.

Ernesto Rodríguez, portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach, aseguró que siguen las investigaciones del caso para determinar las causas de la muerte de este artista colombo-estadounidense. Solo se conoció que a las 11:00 am se realizó una llamada de emergencia para que la policía asistiera a la mansión del DJ.

Jaime Camil muestra su apoyo incondicional a Angélica Vale tras la muerte de un ser especial en su vida El actor se solidarizó con su gran amiga y compañera quien sufrió la pérdida de su mascota.

También puedes ver: