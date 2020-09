Los terribles síntomas que presenta Andrea Legarreta y su familia luego de ser diagnosticados con Covid-19

En un enlace en vivo con el programa 'Hoy', donde es una de las conductoras, Andrea Legarreta reveló que había dado positivo por covid-19, luego de lo que pensó era un resfriado común.

"Hola hermosos ¿cómo están? yo también los quiero. Hoy nos tocaba estar en el foro. Seguramente a todos nos iban a alcanzar ahora me tocó a mí. Yo pensé que era un resfriado común" dijo la conductora cuando comenzó a contar su situación.

Andrea Legarreta revela los terribles síntomas que siente

Continúo revelando los terribles síntomas que ha sentido desde que se contagió del virus, uno que se ha afectado a millones de personas en el mundo "Los dolores del cuerpo parecidos a la influenza –fuertes – y bueno lo de cabeza y fiebre. Me tomaba un medicamento y el sábado por la mañana dejé de tomar la medicina y la fiebre aumentó. Así que acudí al hospital y pues fui a que me hicieran la prueba. No tengo olfato ni gusto".

En exclusiva nuestra conductora #AndreaLegarreta comparte cómo se encuentra tras dar positivo a Covid-19 😷 Le mandamos nuestros mejores deseos y esperamos que pronto se recupere 💗 pic.twitter.com/jimuAJqL05 — Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2020

No confirmó que su esposo Erik Rubín o sus hijas, Mía y Nina, estén también contagiados. Mencionó que las niñas han presentado estornudos y cansancio físico pero el médico de la familia no les ha hecho la prueba por ahora, sí deben estar todos en cuarentena.

Andrea Legarreta se mantiene positiva ante la situación y pide a sus seguidores no preocuparse por ella "ya saben que no soy dramática y que vamos a salir adelante".

