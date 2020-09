Tras 10 años en Televisa, Polo Morín pierde su exclusividad

El actor Polo Morín dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que ya no es un talento exclusivo de Televisa, luego de dedicar de manera profesional 10 años a la empresa de San Ángel.

Morín dijo sentirse muy agradecido por los años que trabajó y los proyectos en los que fue incluido como Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, para posteriormente estar en proyectos como Último año y Gossip girl.

Oficialmente, ya no soy actor exclusivo de Televisa.

Agradezco infinitamente el trabajo que la empresa me dio durante muchos años.

Por el momento, estoy buscando hacer otro tipo de proyectos…

GRACIAS al público que siempre me ha acompañado y espero siga conmigo. 🙂

— Polo Morín (@Polo_Morin) September 1, 2020